Levantar la alfombra del Morrazo sumergido

Más de una quincena de buceadores y numerosas personas voluntarias por tierra respondieron ayer a la llamada del Centro de Buceo Rías Baixas y acudieron a la jornada de limpieza en el puerto de Aldán. Una jornada de trabajo que sirvió para levantar esa metafórica alfombra bajo la que escondemos o tiramos aquella basura que no queremos mirar. El objetivo es el «Morrazo somerxido» luzca libre residuos y contaminación, que es la mejor manera de preservar la riqueza y biodiversidad de nuestras rías.

El de ayer fue el primero de una serie de eventos que el Centro de Buceo Rías Baixas organizará bajo el lema «Recuperación do Morrazo Somerxido» y que se extenderán por toda la comarca, con el apoyo del Plan Social de Ence. Esta ruta comenzó en el puerto de Aldán, con buceadores en el fondo marino y voluntarios que recorrieron a pie la escollera portuaria y su entorno. Una mañana de trabajo que acabó con una enorme y variada cantidad de basura sobre la explanada portuaria: aparejos de pesca, restos de cuerdas, latas, botellas, plásticos, bolsas, neumáticos...

La imagen era impactante por dos razones. En primer lugar porque todos esos residuos no llegaron solos al mar, sino que fueron arrojados deliberada o descuidadamente por el ser humano. Y en segundo lugar porque a pesar de la importante cantidad de basura que se recogió –casi 400 kilos que llenaron cuatro contenedores– desgraciadamente lo de ayer es solo una gota en medio del océano.

Por eso el proyecto «Recuperación do Morrazo Somerxido» tiene una importante vertiente educativa y pedagógica. La inmersión es solo el primer paso. A continuación vendrá una exposición con cartelería sobre la basura recogida y finalmente una serie de talleres para darle una nueva vida a algunos de esos residuos. Así, las cuerdas pueden servir para elaborar velas y las nasas se pueden reconvertir en bolsos. Se trata de cerrar el proceso de una economía circular, dando una nueva vida y utilidad a esos restos.

Los residuos retirados en la primera jornada de "Recuperación do Morrazo Somerxido" / Gonzalo Núñez

«Limpiar no es suficiente si no explicamos por qué se ensucia. Por eso este proyecto va má allá de una acción puntual: busca generar cambio», explican desde el Centro de Buceo Rías Baixas, que tiene su sede en Aldán. La fecha elegida para poner en marcha esta iniciativa coincide con la celebración del Día Mundial de los Océanos y la propuesta nace a través de una evidencia directa. «Como buceadores llevamos años siendo testigos de esta degradación invisible. Este tipo de residuos tiene un impacto negativo en la biodiversidad, ecosistema marino y seguridad marítima», subrayan desde el Centro de Buceo Rías Baixas. Por eso, después de años recogiendo residuos marinos en silencio «ahora hemos decidido dar un paso más y actuar con impacto colectivo».

Las siguientes salidas se determinarán próximamente, pero ya se apuntan algunos de los lugares en los que se pretende levantar esa alfombra invisible bajo la que tiramos la basura al mar. Así, entre los puntos sensibles en los que se piensa actuar están el puerto de Aguete, en Marín, y el entorno del puerto de Cangas, en la explanada en la que se encuentra la lonja.

Al final este proyecto de «Recuperar O Morrazo Somerxido» se resume perfectamente con un lema expresado ayer por sus impulsores: «Lo que no se ve también contamina. Y lo que no se conoce no se cuida».