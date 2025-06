Remata la peatonalización de Vincenti y los puestos del mercadillo de O Señal regresan desde el viernes 20

«Practicamente rematados» los trabajos de peatonalización de las calles Eduardo Vincenti y Montero Ríos, el Concello de Cangas ya ha puesto fecha a su reapertura oficial. Será en dos semanas, el sábado 21, tiempo más que suficiente para dar los «últimos retoques» y remitir la documentación de fin de obra a la Diputación, que la financia a través del Plan Concellos. Y un día antes, el viernes 20, los vendedores ambulantes que trasladaron temporalmente sus puestos a los jardines de O Señal podrán regresar a su ubicación anterior, ahora con pavimento de piedra, jardineras y una imagen «humanizada» que prima a las personas sobre los vehículos.

Los preparativos para reestrenar el epicentro urbano de Cangas y reunificar el mercadillo ambulante ya están en marcha, días después de que un grupo de vendedores afectados trasladara a la alcaldesa su preocupación por los «rumores» de que no volverían al entorno de Vincenti, entre otros motivos para no deteriorar su nueva imagen y porque hay elementos recién colocados que pueden interferir en el montaje de los puestos. También mostraron inquietud por un extraño "comunicado" alertando de inconvenientes para el traslado, aunque el texto hace referencia al ayuntamiento de Cangas de Onís, en Asturias, y no a la villa de O Morrazo.

Mercadillo en Vincenti, antes de su traslado por obras. / G.Núñez

La concejala de Desenvolvemento Local, Lucía Docampo (BNG), les advirtió del error y de que dicho comunicado dista de ser oficial. Los tranquilizó en una reunión celebrada el viernes en el Concello: «Dixemos quo o traslado sería temporal e cumprimos a palabra», recalca. Los afectados lo celebran, porque aseguran que en O Señal se resienten las ventas y concentrar todos los puestos en el entorno de la «alameda vella» crea un circuito que favorece la actividad comercial.

La vuelta a ese espacio renovado no es incondicional, porque en el consistorio no están dispuestos a que la inversión realizada con fondos públicos se despilfarre por un uso incívico. Se permitirá a los ambulantes acceder con sus furgonetas a la zona pavimentada en piedra, pero unicamente para tareas de carga y descarga, a primera y última horas de la mañana, y con precaución para no dañar el mobiliario urbano ni otros elementos del entorno. La intención de los vendedores era regresar a Vincenti el próximo viernes, día 13, pero todavía tendrán que esperar una semana más.

Para que la reubicación no resulte «caótica», la edila se reunirá con el colectivo unos días antes, concretando sobre los planos el espacio que ocupará cada puesto y «reaxustando» alguno, si fuera necesario para esquivar jardineras u otros elementos. Los puestos que no se trasladaron por las obras se mantendrán sin cambios.

Zona ajardinada de la alameda, con césped recién sembrado. / G.Núñez

Reestreno con música

El gobierno tripartito prepara una inauguración «simbólica» de este espacio renovado con un proyecto de la anterior corporación municipal, presupuestado en casi 1,2 millones de euros y financiado por la Diputación (80%) y el Concello (20%). Será el sábado día 21 y actuarán la banda de música Belas Artes, agrupaciones locales y un pinchadiscos para amenizar la jornada en este foco urbano de la hostelería, el comercio y el ocio.