Xosé Manuel Millán, premio Ramón Cabanillas

O Auditorio de Cambados acolleu onte unha das edicións máis emotivas do Premio Ramón Cabanillas, organizado polo Concello e a Asociación de Libreiros. Nesta 21ª cerimonia deste galardón Moaña tivo un protagonismo esencial, pois honrouse a figura do poeta, profesor e exalcalde da vila moañesa Xosé Manuel Millán Otero a título póstumo. A organización lembrou deste xeito a unha figura que sempre destacou no eido da investigación literaria. Millán, falecido no 2020, foi profesor de Lingua e Literatura Galega no instituto As Barxas e rexedor de Moaña polo BNG entre 2003 e 2011.

O xurado recoñeceu que na seu labor profesional Millán editou, entre outros, ao propio Ramón Cabanillas, figura da que era un grande estudoso. Tamén se recoñeceu a súa especialización na Xeración Nós, centrando as súas investigacións nas figuras de Vicente Risco e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Foi unha compañeira de partido, vella amiga de Millán e actual alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, a encargada de lembrar a súa figura. No seu discurso a nacionalista foi desgranando a relación de amizade que mantivo con el, iniciada vai 43 años, cando ambos comezaron os seus estudos de filoloxía na praza de Mazarelos da capital de Galicia. Sanmartín definiu a Millán como «un bo e xeneroso, pero sobre todo, un home intelixente, honesto e comprometido».

Xosé Manuel Millán, na proxección do acto de onte. / FdV

A alcaldesa de Santiago tamén enxalzou a poesía de Millán, un poeta que «non gastaba as palabras, pero tamén era un grande crítico literario, paixón á que lle adicou o tempo que no lle roubou a adicación política». A súa xeración practicou a lingua propia dende que chegou á facultade e deixou clara a súa protesta por non poder estudar Filoloxía Galega dende o primero curso, algo que todavía se materializaría máis dunha década despois.

O evento de onte comezou cunha benvida dos libreiros de Cambados e interviu tamén a amiga de Millán e escritora Isabel González Avión. Houbo unha emotiva presentación en imaxes e contou con varias pezas musicais. Acudiron, de Moaña, autoridades coma o actual concelleiro Daniel Costas e excompañeiros de goberno de Millán como Daniel Rodas.