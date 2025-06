Las motos desbordan Bueu

Es difícil, por no decir imposible, cuantificar el número de motocicletas que participaron ayer en la concentración motera de Bueu. Pero lo que parece evidente es que fue un número muy superior a las 6.000 del año pasado y que marcaban el récord del evento organizado por el Motoclub Moteros do Morrazo. Las estimaciones de la Policía Local de Bueu apuntaban a una cifra entre 7.000 y 7.500 motos, que durante la ruta de la tarde llegaron a formar un pelotón de más de 4 kilómetros de longitud. «Nosotros no sabemos cuántas habría, pero sí que fue una auténtica pasada. Superamos, y por mucho, la participación del año pasado», apuntaban a última hora de la tarde desde Moteros do Morrazo.

La cabeza de la ruta se puso en marcha alrededor de las 17.00 horas, con salida desde el entorno de As Lagoas. Las motos tomaron la calle Pazos Fontenla en dirección al cruce de la Escola Náutica de Bueu y desde ese punto enfilaron por la PO-551 hacia Cangas. La marcha estaba controlada por miembros de la organización y la presencia de la Guardia Civil de Tráfico para ayudar a la circulación y llegó hasta la rotonda de Pedra Alta, en Cangas. En este lugar los moteros se incorporaron a la carretera PO-315 para dirigirse a Darbo y luego al puerto de Aldán, donde hubo una parada de reagrupamiento y pincho. Tras este intervalo las motos volvieron a ponerse en marcha para regresar a Bueu pasando por Beluso.

El espectáculo de Paulo Martinho en la concentración motera de Bueu / Gonzalo Núñez

Poco después de la llegada al municipio arrancó uno de los platos fuertes de la concentración: la exhibición a cargo del piloto Paulo Martinho. Un espectáculo sobre dos ruedas que abarrotó la calle Ramón Bares, la única que por trazado y longitud es apta para este tipo de maniobras. Después del show de Paulo Martinho fue el turno para las pruebas de decibelios y motos lentas.

La concentración motera de Bueu cuenta con un tope de 250 inscripciones. Primero se agotaron las que se pusieron a la venta de manera anticipada y el viernes, al poco de abrirse la concentración volaron las 100 que se reservaban para taquilla. Los inscritos, además de recibir un regalo de bienvenida, pudieron disfrutar de una cena que consistió en tres grandes paellas elaboradas por los integrantes de los Moteros do Morrazo.

Ruta con antorchas

A medianoche estaba previsto uno de los momentos más emotivos de esta concentración: la ruta nocturna con antorchas por las calles del centro de Bueu en recuerdo de los motoristas fallecidos. Al finalizar los moteros y aficionados a las dos ruedas se volvieron a reunir en la carpa de As Lagoas para una noche de fiesta con los djs Rubén Díaz, Charlie y Quico.

La concentración de motos de Bueu se cerrará hoy por la mañana. Después del desayuno saldrá una ruta en dirección a Marín. Al regreso en la carpa de As Lagoas habrá una sesión vermú y pinchos con el grupo De Cañas y será el momento para la entrega de premios y trofeos.