Los moteros retan a la lluvia y agotan inscripciones para la concentración de Bueu

Las motos comenzaron ayer a tomar el centro de Bueu para una nueva edición de la concentración que organiza el club Moteros do Morrazo. Las previsiones de que este puede ser un año de récord no hacn más que confirmarse. Y todo a pesar de que ayer la meteorología no era precisamente favorable. La carpa de As Lagoas abrió a las 17.00 horas y en apenas una hora se agotaron las 100 inscripciones que se reservaron para la taquilla. Así, la concentración consiguió completar el cupo de 250 inscripciones en un visto y no visto.

La jornada de apertura estuvo centrada en la recepción a los moteros, con aficionados llegados de toda Galicia y de las comunidades limítrofes. Para calentar el ambiente la jornada de ayer incluyó un concierto del grupo América de Vigo, al que siguió una fiesta con los dj’s Chimo Cabreira y Michi.

Las motos comenzaron a llegar ayer por la tarde a Bueu para participar en la concentración motera de este fin de semana. / Gonzalo Núñez

Hoy será la jornada central, que incluirá una ruta que se prevé multitudinaria. La salida será desde As Lagoas a las 17.00 horas y enfilará hacia Cangas por la carretera PO-551. Las motos luego se dirigirán hacia Aldán, donde harán un alto, y luego volverán hacia Bueu pasando por Beluso.

Después de la ruta llegará el momento de las exhibiciones. La más esperada es la del piloto Paulo Martinho, que volverá a ofrecer su espectáculo de maniobras y acrobacias en la calle Ramón Bares a partir de las 19.00 horas. Y a las 21.00 horas será la prueba de decibelios y motos lentas.

Al filo de la medianoche saldrá la ruta nocturna con antorchas, que recorrerá las calles de Bueu en honor a los moteros fallecidos. Al acabar habrá queimada en la carpa de As Lagoas y una fiesta con los dj’s Rubén Díaz, Charlie y Quico.

La concentración finalizará el domingo con una ruta hasta Marín y con una sesión vermú en la que se aprovechará para realizar la entrega de trofeos antes de la despedida.