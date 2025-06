El «tiro á chave» de O Hío será aparcamiento y se quiere ampliar con un área de descanso

Personal del taller de empleo Granxa da Rúa, en prácticas formativas, ya está trabajando en el desbroce y acondicionamiento del campo de «tiro á chave» anexo al atrio de O Hío para convertirlo en aparcamiento, tras el acuerdo alcanzado por representantes del Concello y la Iglesia con ese fin. La actuación se centra en una parcela de alrededor de 800 metros cuadrados tomada por la maleza y los arbustos desde que el Arzobispado suspendió el permiso para la actividad recreativa, aunque todavía conserva las vallas y redes instaladas para delimitar el campo de juego y evitar accidentes por impacto de los pellos. La brigada municipal de obras y servicios las retirará y trasladará en los próximos días a otros puntos del municipio donde puedan ser útiles, y el gobierno local confía en que el nuevo aparcamiento esté operativo para la temporada estival.

El cañaveral llega a tapar viviendas junto al atrio de O Hío. | S.Á.

La alcaldesa visitó ayer la zona para supervisar los trabajos y se encontró también con algún vecino descontento con el mantenimiento del entorno y el protagonismo de la maleza y el cañaveral, y reclaman una actuación integral. Araceli Gestido reconoce que la situación no es idónea, pero el Concello no es responsable directo porque se trata de una propiedad eclesiástica y el acuerdo para su acondicionamiento se ciñe a una porción de la finca, que en su totalidad ronda los 4.000 metros cuadrados, según estimaciones «a ollo». Aprovechando la demanda de dueños de fincas colindantes, la regidora se comprometió a pedir una nueva reunión para tratar de ampliar el ámbito de actuación, no para habilitar más estacionamiento de vehículos, sino para acondicionar «unha área de lecer ou descanso» con arboleda.

También se quieren plantar ejemplares de especies autóctonas en el espacio que se está desbrozando, concretamente en la parte que linda con el muro de sostén del aparcamiento ya existente, aunque esta actuación aún no se ha concretado. Tampoco el acondicionamiento del firme y de la rampa de acceso con xabre u otros materiales que eviten patinar o derrapar a los coches que acceden a él, según advierten los técnicos, especialmente si el terreno está mojado o encharcado.

El gobierno tripartito de Cangas (BNG, PSOE. EU) enmarca esta actuación en lo que denomina «Programa Estival de Mantemento de Infraestruturas e Viais», que anunció a varios colectivos sociales. El objetivo, dice, es mejorar la movilidad y la seguridad viaria y la ordenación de los espacios públicos en las parroquias más afectadas por la afluencia de bañistas, sobre todo la de O Hío. La búsqueda y acondicionamiento de aparcamientos disuasorios en las zonas más congestionadas está entre las prioridades, y además de esta actuación en Igrexario que ya está en marcha, sigue pidiendo la colaboración del cualquier propietario que esté dispuesto a realizar una cesión temporal de terrenos con esa finalidad.