Moaña en las jornadas de Unicef sobre políticas para la infancia.

El edil de Mocidade, Kevin González, y el voluntario del grupo de participación Paulo Cordeiro Chapela, representaron a la villa en las IV Jornadas Ciudades Amigas de la Infancia que se celebraron en Santiago. Explicaron cómo los menores se involucran en las políticas que les atañen en la villa.

Un verano solidario con Cruz Roja, que busca voluntarios en Cangas

Es de esos trabajos que no requieren experiencia previa y que se hacen por devoción, no por obligación. El voluntariado es uno de los pilares de Cruz Roja, y en O Morrazo pueden participar, por ejemplo, en programas centrados en la infancia, ofreciendo apoyo escolar, o colaborar en iniciativas dirigidas a personas mayores. Para promover estas adhesiones, hoy se instalará una mesa informativa en el Eirado do Sinal (de 10.30 a 13.00 horas), donde se anima a participar y se resuelven dudas a quienes no lo tienen claro. Un verano solidario es un gran verano.

Exposición de A Cepa en la Capela y de los Sobreira en Óptica Studio

También hay tiempo y oferta de ocio y cultura en Cangas, que hoy inaugura dos exposiciones. De los hermanos Sobreira, con obras inéditas, a las 7 de la tarde en Óptica Studio; y de talleres de A Cepa, a las 20.00 horas en la Capela do Hospital. En ambos casos, con entrada libre y propuestas para complacer los sentidos.