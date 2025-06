Condenan a un cazador de Bueu a pagar 6.000 euros por disparar a una perra

La Audiencia Provincial de Pontevedra obliga a un cazador a indemnizar con casi 6.000 euros, a través de su compañía aseguradora, a la propietaria de una perra que resultó herida por un disparo durante una jornada de caza en Bueu. El asunto se dirimió en primera instancia en los juzgados de Marín, que fallaron en contra de la demandante. Sin embargo, ahora la audiencia corrige la sentencia inicial y obliga a la aseguradora a pagar una indemnización de 5.983 euros más intereses.

Los hechos ocurrieron en febrero del año 2021 entre los montes de Reventóns y Nocedo, en la parroquia de Beluso, y al animal fue necesario amputarle una pata debido a las heridas ocasionadas por el disparo. Uno de los argumentos de la parte demandante aludía a la falta de señalización del coto de caza, que según su testimonio solo se realizó con posterioridad al accidente. No obstante, el tribunal considera que este extremo no ha quedado debidamente acreditado.

Por su parte, la parte demandada alegaba que la acción de caza se desarrollaba en un espacio incluido dentro de un Tecor (terreno cinegéticamente ordenado), habilitado para ello y en un día hábil para esta actividad. Además señalaba que el animal de compañía iba suelto y que el cazador “no puede conocer la presencia de la perra”. Unos argumentos que la sentencia de la Audiencia de Pontevedra desestima porque “obvian la rigurosa y exigente responsabilidad que se impone a los cazadores por mor de las acciones de caza y el peligro que suponen”.

"Disparar solo cuando sea reconocida la especie"

En concreto, el tribunal cita la Lei de Caza de Galicia, que establece que los cazadores tienen la obligación de “abstenerse y disparar cuando en la trayectoria objetiva de impacto de la munición empleada pudieran poner en peligro a personas. Asimismo tienen la obligación de descargar el arma ante la presencia próxima de personas ajenas a la caza”, una distancia de seguridad que se fija en 50 metros. Y recalca especialmente el artículo que establece de modo claro la obligación de “disparar solo cuando sea reconocida la especie”.

Por todo ello, la sentencia de la Audiencia de Pontevedra sostiene que el cazador tenía que percatarse de la presencia de la demandante y de su pareja en el lugar, lo que le imponía descargar su arma y abstenerse de disparar. “No lo hizo obviamente,[…] ello ya es determinante de su responsabilidad”, reza el fallo. El magistrado pone el acento en otra obligación que el cazador no respeto y que resulta fundamental. “La norma de caza también le impone la obligación de ‘reconocer la especie’, esto es, identificar al animal objeto de la acción de caza autorizada”, se expone en los fundamentos de la sentencia. Por ello afirma que “en absoluto es razonable ni consecuente el sostener como exculpatorio el que la perra saliera ‘sorprendentemente’ para él o el que no pudiera representarse la posibilidad de que no fuera una ‘becada’ y se tratase de un perro ya que se le impone la obligación de reconocer la especie”.

Así, el magistrado sostiene que el cazador denunciado “prescindió de elementales exigencias y obligaciones de seguridad, ante la presencia de personas y la obligación de identificación de la pieza objeto de caza” y por ello afirma que hubo “impropiedad y precipitación negligente” en el disparo.