Bueu enviará a Cultura el expediente con la «ocupación» del Museo Massó

El Concello de Bueu trasladará a la Consellería de Cultura un expediente con toda la documentación y planos sobre la cesión que realizó en el año 2008 para la ampliación del Museo Massó y al mismo tiempo solicitará a los servicios jurídicos municipales que valoren las posibles acciones a emprender. El gobierno local insiste en que resulta «evidente» que el proyecto que se está ejecutando «ocupa» una franja de una parcela de titularidad municipal, un espacio que se estima en casi 82 metros cuadrados. La reunión convocada para ayer no sirvió para resolver la controversia planteada desde el Concello y lamentan que solo acudiese la directora del museo, sin la presencia de técnicos jurídicos de la Consellería de Cultura.

La posición municipal es firme y no comparten los argumentos esgrimidos en la carta recibida esta semana, que venía firmada por el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. «Falan do inmoble cedido polo Concello e construído en orixe polos Massó, pero desde o Concello non cedemos ningunha edificación: o que se cedeu foi unha finca cunha superficie de 1.078 metros cadrados e así consta no Rexistro da Propiedade», precisan el alcalde y el concejal de Urbanismo, Félix Juncal y Martín Villanueva.

¿Qué viene a significar esto? En el documento de cesión siempre se habla de una parcela, con una descripción de su realidad física, su superficie en planta, los usos a los que estaba destinada y su edificabilidad máxima, sin ninguna alusión a las naves que estaban sobre el terreno y que ahora fueron rehabilitadas. Una omisión que se debe a que en su momento se entendía que esas edificaciones carecían de valor y que podían ser demolidas para acometer el proyecto de ampliación que inicialmente había redactado el arquitecto Manuel Gallego Jorreto. «Esas edificacións no momento da cesión non contaban con ningún tipo de protección nin estaban catalogadas e non tiñan o valor que teñen agora», subrayan Juncal y Villanueva.

De no tener valor a ser fundamentales para el crecimiento del museo

Esa percepción cambió con el paso del tiempo y con la redacción del plan museológico, que permitió afrontar la ampliación del Museo Massó aprovechando las edificaciones ya existentes, poniéndolas en valor e integrándolas en el discurso expositivo.

A tenor de los argumentos y de la documentación que muestra el Concello de Bueu lo que no se tuvo en cuenta es que esas edificaciones sobrepasaban la superficie física de la parcela registral en la que se encuentran. De esta manera, al decidir conservarlas y rehabilitarlas con sus dimensiones originales también se ocupa una parte de la parcela colindante. Una finca que es propiedad del Concello de Bueu y que tiene unos usos urbanísticos diferentes.

Una visita del conselleiro de Cultura, José López Campos, al Museo Massó para visitar las obras. / Fdv

El gobierno local bueués muestra su absoluto respeto por el cambio de criterio con respecto a la conservación de las antiguas naves y con el proyecto arquitectónico, pero puntualizan que «iso non debe impedir que se recoñeza a situación creada e se resolva». Más aún cuando este problema «foi manifestado de forma reiterada, sucesiva e insistente durante os dous últimos anos á consellería, primeiro co anterior conselleiro, Román Rodríguez, e logo co actual, José López Campos». En este sentido desde el Concello sí que realizan un duro reproche a la consellería, que según Juncal nunca contestó a esos escritos ni devolvió las llamadas.

"Nunca quixemos perxudicar nin entorpecer as obras e os prazos do proxecto"

La Consellería de Cultura hacía mención en la carta enviada esta semana a la Alcaldía al hecho de que el proyecto que está a punto de concluir cuenta con la licencia municipal, aprobada por el propio Concello y en la que no se alertaba de la ocupación de esos 80 metros cuadrados de la parcela colindante. «Nunca quixemos perxudicar nin entorpecer a execución nin os prazos dun proxecto que valoramos como moi importante e que constitúe unha gran obra, aínda que non chega a cumplir coa ampliación que fora comprometida no seu momento», explican Félix Juncal y Martín Villanueva. Una especie de lealtad institucional y buena fe que entienden que no ha tenido correspondencia por parte de la Consellería de Cultura.

Ayer desde el departamento autonómico, tras la reunión de los representantes municipales con la dirección del Museo Massó, se limitaban a apuntar que «as portas do museo están abertas para facer calquera medición e comprobación».

Recelos por los portones con frente a la plaza El avance las obras para la mejora del Museo Massó permiten vislumbrar la nueva imagen de los edificios, sobre todo después de la retirada de los andamiajes y maquinaria de obra. La rehabilitación de las naves con frente hacia la Praza Massó incluyó un forrado en madera de la fachada y la apertura de dos grandes portones. Unas entradas que desde el Concello de Bueu observan con cierto recelo. «Hai que ter en conta que a cesión que se fixo no ano 2008 en ningún momento inclúe un dereito ou unha servidume de paso», advierten desde el gobierno local. Lo cierto es que ese diseño puede verse comprometido, o más bien opacado, por los futuros usos de la parcela municipal colindante con las naves. Un terreno que está reservado para la futura ampliación del Concello de Bueu, tal como se recogía en la modificación puntual del proyecto de compensación para el desarrollo del Cuarteirón Massó.

Las fachadas de las naves rehabilitadas en el Museo Massó, con sus portones de entrada con frente a la parcela propiedad del Concello de Bueu / Santos Álvarez