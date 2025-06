El TSXG desestima el recurso de la UTE contra las tarifas aprobadas en 2020

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por FCC -Aqualia y Civis Globa S.L, empresas que conforman la UTE Gestión Cangas, concesionaria del ciclo del agua, contra el acuerdo del pleno de Cangas de fecha de 27 de enero de 2020, por el que se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por los servicios vinculados al ciclo integral del agua, que en otro lenguaje son las tarifas del agua. El alto tribunal considera que debe apreciar la concurrencia de razones de interés público que amparan en el caso la modificación unilateral de las tarifas y, por ende, declarar la conformidad a derecho de la ordenanza impugnada, sin perjuicio de que la concesionaria haga valer sus derechos por el cauce pertinente si se produjo con ocasión de las nevus trifas la ruptura del equilibrio económico-financiero de la concesión, cuestión que queda «imprejuzgada en atención al objeto del presente procedimiento».

El TSXG señala que «en cuanto a las modificaciones contractuales prevé la modificación no prevista en los pliegos o contratos por razones de la administración del alterar la forma de retribución de la concesionaria. Discrepando con el criterio de la administración, entendemos que la modificación cuantitativa de la tarifa no se ajusta exactamente al contenido de dicha prerrogativa, pues una cosa es la forma de retribución y otra la cuantía de estas. El gobierno local reconocía ayer que se trata de las tarifas del ciclo del agua y que suponían una acumulación de sentencias negativas porque los tribunales siempre condenaban al Concello por incumplir el contrato firmado en el año 2014 entre las partes. Como es una cuestión bastante compleja, el propio ejecutivo local tiene la intención de solicitar al TSXG una aclaración de la sentencia. Ayer, el edil de Urbanismo Antón Iglesias (BNG) reconocía que no tenía claro si se podían aplicar ya las tarifas de 2020.

El juzgado de lo Contencioso, en su día condenó al Concello a pagar a la UTE 253.854 euros en compensación de las cantidades dejadas de cobrar en los años 2019 y 2020 por el incumplimiento contractual y modificación unilateral de la cláusula sexta del contrato de gestión del servicio público relativo al ciclo integral del agua por parte de la administración local, que aplicó tarifas inferiores a las estipuladas. A esa cuantía habrá que sumarle los intereses de demora y procesales que correspondan, según figura en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra, que estima parcialmente el recurso de la concesionaria, que exigía 403.603 euros por ese desajuste en la facturación. El gobierno considera que el Concello “acaba de gañar a última batalla xudicial” ante la empresa, a la que se ahorra de pagarle casi 50.000 euros sobre sus pretensiones, pero hasta la fecha la UTE Gestión Cangas ha recibido el respaldo total o parcial de los tribunales a todas las reclamaciones que presentó relacionadas con las tarifas del agua.