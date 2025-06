Hay bodorrio el sábado en Aldán y obliga a cerrar al Cangaceiro.

Matías y Cintia, que se reconocen en el centro de la imagen, se casan el sábado en Aldán y para tal acontecimiento cierra el Cangaceiro. Los protagonistas ya no dudan y abrazan el matrimonio.

La cansina demagogia de los salarios de los alcaldes

En casi todos los sitios, pero en Moaña, particularmente, la oposición municipal insiste mucho en lo que cobra la alcaldesa y los concejales con dedicación. Pura demagogia. Y ya dijimos muchas veces desde aquí que nos parecía poco el salario de los alcaldes de concellos como Cangas, Moaña o Bueu. El concejal socialista de Moaña, Mario Rodríguez, siempre hace referencia al tema del sueldo; es tan recurrente como cansino con este tema.

Hay también mazmorras judiciales

Muchas veces hablamos en esta sección de las mazmorras del Concello de Cangas, donde hay trasiego de información y el carcelero/a no está pendiente de los presos/as. Es lugar ideal para conspiraciones, que no siempre salen bien. Pero también hay una planta similar en los juzgados de Cangas, que apunta al vestíbulo y al porche, donde hay acuerdos y desacuerdos, desde donde se pueden leer consignas contra la Justicia. La diferencia es que en esta zona no fluye la información.