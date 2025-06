O escritor Pedro Feijoo presentou onte en Bueu a súa nova e agardada novela, «Onde nacen as bestas». Unha historia ambientada no Val de Monterrei, cunha serie de atroces asasinatos e coa sombra de Romasanta no ambiente. A presentación tivo lugar no auditorio do Centro Social do Mar e a xente respostou ao chamamento, en clave de humor, que facía o autor a través das súas redes sociais para impedir que o libreiro bueués Fernando Miranda, que organizaba a presentación de onte, lle «reventase» a exitosa xira de presentación de «Onde nacen as bestas». Pedro Feijoo estivo acompañado por Sara Vila, de Edicións Xerais, e pola xornalista e crítica literaria Tensi Gesteira.

Concurrida presentación de «Onde nacen as bestas» en Bueu