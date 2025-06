Cangas limita las hogueras de San Xoán y Rodeira es la única playa permitida

La noche de San Xoán se celebrará en Cangas sin cambios relevantes con respecto a años anteriores. Al menos en la normativa municipal sobre las hogueras, que sigue apostando por compatibilizar la tradición con preservar la salud de la ciudadanía y el medio natural. Así se reflejará en un bando de la Alcaldía que se está preparando y que no diferirá significativamente de los anteriores, según adelanta el edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias. Las hogueras y cacharelas estarán prohibidas en todas las playas del municipio, excepto en una zona del arenal urbano de Rodeira alejada de las dunas y siempre que Costas del Estado no ponga impedimentos a mayores. En las demás no se autorizan, aunque en Vilariño, por ejemplo, el fuego suele ser protagonista esta «noche meiga» sin que actúen las fuerzas y cuerpos de seguridad si no se producen altercados que pongan en peligro a las personas o el entorno.

«Quedan prohibidas todas as fogueiras e cacharelas nos areais, excepto as que autorice expresamente o Concello», se limita a señalar el bando, y advierte que «deben estar despexados de xente a partir das 6.00 horas da mañá» para permitir la actuación de los servicios de limpieza. Las tablas de mareas indican que la pleamar será a las 15.00 horas del día 23 y a las 3.29 de la madrugada del día 24. La bajamar nocturna, a las 21.14 horas.

Tamaños y distancias

El Concello tampoco tiene intención de denunciar las fogatas que se realicen en fincas privadas, siempre que se comunique previamente, se aporte la documentación solicitada y no pongan reparos los técnicos municipales, aunque este último requisito no siempre se ha aplicado de manera estricta ni aparece textualmente en los bandos de los últimos años. Sí figuran limitaciones de tamaño y distancia a núcleos habitados: «As fogueiras non deben superar os 3 metros de alto e estarán separadas un mínimo de 25 metros de vivendas, galpóns ou construccións», con un perímetro de seguridad libre de vegetación o elementos que puedan propagar el fuego. También estará prohibido hacer fuego sobre vías públicas pavimentadas, jardines o zonas verdes, bajo tendidos eléctricos y telefónicos.

Con respecto a los materiales a quemar, no se permitirán combustibles, productos químicos que puedan emitir humos o gases tóxicos, neumáticos, mobiliario plásticos o esprais. En caso de accidente, hay que llamar al 112 o al 986 30 55 30, recuerdan.