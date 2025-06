Pedro Feijoo presenta en Bueu «Onde nacen as bestas»

O escritor Pedro Feijoo estará hoxe en Bueu para presentar a súa nova novela, «Onde nacen as bestas»: unha serie de atroces asasinatos e de violencia ancestral que fará recordar nomes do pasado. A presentación está organizada pola libraría Miranda e será ás 20.00 horas no Centro Social do Mar. O autor estará acompañado por Sara Vila, de Edicións Xerais, e pola crítica literaria Tensi Gesteira.