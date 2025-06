Alivio y buenas sensaciones al superar el primer día de la nueva "selectividad"

Una mañana de nervios pero que, con el paso de las horas, se transformó en mayor confianza. Eso es lo que vivieron gran parte de los 235 alumnos de O Morrazo que iniciaron ayer los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), procedentes de cinco institutos de la comarca. Con la mente puesta en la nota de corte de los estudios que cada uno de ellos quiere realizar superaron ayer una primera jornada con pruebas de Historia o Filosofía y de Lengua Castellana y Literatura por la mañana, así como asignaturas propias de cada rama de Bachillerato después del parón para comer.

Por el IES María Soliño de Cangas se examinan hasta el jueves 61 jóvenes. Entre ellos está Mar Curra, que realizó el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. «Hice Historia y elegí las preguntas del siglo XX, sobre el franquismo y la dictadura de Primo de Rivera», desvelaba en el parón del mediodía. Con el objetivo de estudiar Psicología «si me da la media, porque la nota de corte supera el 11 sobre 14», esta joven explica que tiene sus mayores temores en Matemáticas e Inglés.

Algunos de los examinados del instituto cangués de Rodeira. / FdV

Mauro Gómez es su compañero de instituto y finalizó este curso el Bachillerato de Artes. Aspira a una buena media «para entrar en un grado de diseño digital y animación de videojuegos», sin duda una de las titulaciones con más salidas laborales en estos momentos. Gómez apunta a la dificultad de los cambios en los modelos de exámenes de este año. «Nos preparamos todo el curso con modelos de los años anteriores y al final había bastantes diferencias», indica. Su compañera de instituto Andrea Guimeráns afronta los exámenes de esta semana con más tranquilidad, pues quiere estudiar pedagogía de la danza en un conservatorio superior, aunque no renuncia «a mantener la media que tengo de Bachillerato», por si acaso. Reconoce que esperaba «que los exámenes fuesen más difíciles».

También desde Cangas la alumna del IES Rodeira Sara Oliveira eligió ayer examinarse de Filosofía en vez de Historia. «Elegí las preguntas sobre Platón y Descartes. La verdad es que me encantó el examen. Los de la mañana me parecieron muy asequibles», explicaba tras comer. Oliveira quiere estudiar Periodismo y asegura que siempre lo tuvo claro. En cuanto a su preparación en las últimas fechas explica que desde el lunes de la pasada semana apretó con sesiones de mañana y tarde.

Alumnos de As Barxas, en las aulas de la Universidade de Vigo. / FdV

Una tarde sin respiro para quien tenía dos pruebas a la misma hora

Su compañera Marta Camaño aspira a estudiar Derecho o Economía. Entiende que las medias de ambos grados están a su alcance y explicaba ayer que las pruebas de la primera mañana «fueron bastante sencillas, aunque en Historia teníamos un texto sobre el siglo XIX del que había que identificar varios errores y fue un poco caos», explicaba. Para preparar la PAU, Camaño se levantó, desde el final de las clases, cada día a las 8.30 horas «y estudiaba hasta la noche, parando solo para comer».

Desde Moaña Ainvar Curra cursó en el IES As Barxas el Bachillerato Científico. Salió «satisfecho» de los exámenes de Historia y Lengua Castellana y por la tarde esperaba los de Tecnología y Física. Busca una nota media suficiente para estudiar Ingeniería Informática. De la misma rama de As Barxas procede Iago González, que decidió «este mismo curso» que quiere hacer un grado de Deportes. El moañés preparó estas pruebas, en buena medida, en las nuevas aulas de estudio del Concello Vello.

Repaso, en los pasillos, de los estudiantes de A Paralaia de Moaña. / FdV

El alumnado del IES Johan Carballeira realiza sus exámenes en Pontevedra, en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Son casi 40 estudiantes y la primera jornada, que siempre es la más temida, resultó mucho mejor de lo esperado. «Ao principio tiñamos moitos nervios, pero despois do primeiro exame nos relaxamos e vimos que era máis doado e asequible do que esperabamos», contaba ayer Daniel Moital. La sensación generalizada era de «boas sensacións» y de que la exigencia durante el curso les permite llegar bien preparados. «O nivel non é tan alto como esperabamos», afirmaba.

El estreno fue con el examen de Lengua Española, que incluyó un comentario de texto sobre la inmigración. «É un tema de actualidade, o cal axuda moito e resultaba asequible», apuntaba Daniel Moital, que tiene claro que quiere irse a la Universidade da Coruña a estudiar Marina Mercante.

Alumnado del IES Johan Carballeira de Bueu, ayer, con el último repaso antes del examen. / FdV

Las sensaciones que manifestaban los estudiantes las corroboraban los docentes que les acompañaban. «Salvo alguna pregunta concreta en Filosofía y en Historia de España no se quejaron de la dificultad», explica Lourdes Costas. Lo más difícil fue llevar una jornada que se hizo muy larga por la cantidad de exámenes. Por la tarde había jóvenes que tenían materias con horarios coincidentes por lo que primero tenían que hacer un examen y al acabar quedarse en el aula, sin poder salir a relajarse, para hacer el siguiente.