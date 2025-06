Cultura niega que la obra del Museo Massó invada una parcela municipal

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude remitió ayer una carta a la Alcaldía de Bueu a raíz de la denuncia del alcalde de que las obras del Museo Massó supuestamente invadirían parte de una parcela municipal. La misiva descarta esa ocupación, sobre todo porque el proyecto que está a punto de concluir en ningún caso supuso un aumento de volumen en las edificaciones ya existentes. «Se executou unha obra de rehabilitación do edificio sen modificación na súa envolvente nin aumento ningún de superficie», se recoge en el escrito remitido, que viene firmado por el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

El Concello de Bueu convocó para mañana jueves a las 10.00 horas a la Consellería de Cultura a una inspección in situ para comprobar «o estado e a ocupación de superficie da parcela municipal polas naves», una cita a la que desde el departamento autonómico avanzan que acudirá la directora del Museo Massó con toda la documentación necesaria. Explican que durante este año 2025 los técnicos de la consellería estuvieron realizando una serie de comprobaciones y en las que «efectivamente, comprobouse unha pequena diferenza» entre la superficie real y la que figuraba en el documento por parte del ayuntamiento. Desde la Consellería de Cultura en todo caso trasladan la responsabilidad de este descuadre al consistorio porque esa discrepancia evidencia que «cando o Concello lle cedeu o inmoble á Xunta, a superficie que se fixo constar era incorrecta».

La respuesta de la Consellería de Cultura pone el acento en dos cuestiones. La primera es que el proyecto que se está ejecutando en el Museo Massó se realiza conforme a una licencia municipal concedida por el Concello de Bueu, aprobada en julio de 2023. Y la segunda y más importante es que los trabajos que se llevaron a cabo son una rehabilitación de espacios ya existentes. Es decir, no hay un aumento de volumen ni incremento en las superficies de las edificaciones.

A este respecto, en la carta se insiste en que el inmueble del Museo Massó, registrado en escritura pública por la Xunta de Galicia en 2009, «non foi obxecto de modificación ou ampliación posterior en ningún momento. Trátase do mesmo inmoble cedido polo Concello e construído en orixe polos irmáns Massó. Toda a estrutura é a mesma que xa había no edificio orixinal».

El Concello de Bueu confirmaba ayer que había recibido la carta por parte de la Consellería de Cultura y mantiene que las naves rehabilitadas invaden parcialmente la parcela de titularidad municipal, un suelo dotacional reservado para la ampliación de la casa consistorial. En el escrito enviado ayer desde Cultura muestran su «total disposición» para que los técnicos municipales accedan a la obra con la dirección del Museo Massó para realizar «calquera tipo de comprobación ou medición», que es lo que se prevé hacer mañana jueves.