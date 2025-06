El puesto de la Guardia Civil en Bueu sigue encallado en trámites administrativos

La apertura de un puesto permamente de la Guardia Civil en Bueu tampoco será una realidad este verano. El inmueble en el que se pretende situar –el bajo de la antigua cafetería de la Casa do Mar– ya es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero todavía no ha sido posible completar su inscripción registral y además es necesario segregar el bajo para luego ponerlo a disposición del Ministerio del Interior. Unos trámites administrativos para los que de momento no hay una fecha estimada para su resolución.

Este fue uno de los principales asuntos que se trató este martes en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Concello de Bueu, copresidida por el alcalde, Félix Juncal, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. El representante gubernativo explicó que está en contacto con la Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda para intentar agilizar y concretar cuanto antes esa tramitación.

El local que se quiere destinar a puesto de la Guardia Civil tiene una superficie de algo más de 70 metros cuadrados y desde la Subdelegación del Gobierno explican que el trámite de la segregación es imprescindible para ceder la titularidad al Ministerio del Interior y que a su vez este pueda acometer su reforma y acondicionamiento.

Por su parte, el alcalde bueués valoraba «a vontade e firme compromiso» tanto de la Subdelegación del Gobierno como de la Guardia Civil para poder contar cuanto antes con estas dependencias en el municipio. «Un posto que lle corresponde a Bueu e que está, de forma anómala, noutro municipio», manifestaba ayer Juncal, en alusión a que las dependencias del instituto armado están en Marín.

La apertura de este puesto permanente es un asunto que Concello, Subdelegación del Gobierno y Guardia Civil llevan gestionando desde la primavera de 2021, cuando se anunció su al municipio 40 años después del cierre de sus anteriores instalaciones. Félix Juncal lleva años insistiendo en esta dotación porque asegura que la Policía Local está asumiendo funciones que no le corresponden, como las relativas a seguridad ciudadana.

Al hilo de este asunto se abordó la colaboración entre Guardia Civil y Policía Local de Bueu para los dispositivos de seguridad en los grandes eventos que se celebrarán durante el verano en el municipio. Los dos más importantes son la concentración de motos, que será este mismo fin de semana, y el Festival SonRías Baixas, que se celebra a principios del mes de agosto. Desde el ayuntamiento solicitan además una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil durante todos los fines de semana del verano, una época en la que se registra un importante aumento de la población debido a la presencia de visitantes y turistas.