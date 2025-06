El gobierno sigue a la espera de una respuesta de Mobilidade

A pesar de que al gobierno local le urge conocer la respuesta de la dirección xeral de Mobilidade a su planteamiento de incrementar la frecuencia horaria en las líneas de autobuses de recorren O Hío, la administración autonómica no responde. Para el gobierno local es fundamental saber si acepta la propuesta porque es un pilar fundamental en los planteamientos que tiene para resolver los problemas de tráfico y aparcamiento en las zonas de playa. Esta falta de respuesta produce malestar a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (PP), que califica urgente la decisión. Estamos ya en el mes de junio y la reunión con la dirección xeral de Mobilidade se mantuvo el día 12 de mayo. Además, recuerda que la directora xeral de Mobilidade Judit Fontela se comprometió a estudiar la cuestión planteada y trasladar lo más pronto posible su parecer. Sin embargo, todavía no lo hizo.

El trpartito de Cangas presentó un plan para aumentar la frecuencia horaria de las las líneas de autobuses que en la actualida recorren O Hío, de Cangas Vilariño y de Cangas a Nerga y Dnón. El gobierno quiere probar esta iniciativa para ver qué efecto tiene ante la población y es capazar de eviar que lleguen coches a las playas de O Hío. Las medidas deben de ir acompañadas de una campaña de concienciación y publicidad, dando a conocer de la manera más amplia posible la existencia de este servicio.

La regidora local Aracelli Gestido (BNG) está convencida de que el aumento de frecuencia horaria en estas líneas sería rentable para las concesiones, con las que hay que contar para poner en marcha el plan. En principio, el sector no era muy favorable a apoyar la propuesta de la alcaldesa, pero después, incluso, no descartó realizar una prueba un día de semana. Pero la alcaldesa no quiere que sean las empresas las que decidan, sino que lo haga la Dirección Xeral de Mobilidade.

También se expuso a Judit Fontela ampliar el horario de la llínea de Cangas-Bueu y Bueu-Cangas. El último autobús que sale de Bue en verano lo hace a las 20.30 horas, loque se pretende es conseguir es ganar más tiempo, mínimo una hora.

Por otra parte, las asociaciones tampoco están ofreciendo muchas posibilidades para crear leiraparkings municipales; esos que tan bien funcionaron el pasado año, aunque abrió un cisma entre los partidarios de estos aparcamientos y los consideraban que era un efecto llamada.