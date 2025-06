Festival fin de de curso Monte Carrasco.

Después de meses de estudio, de convivir con profesores y estudiantes, de ser un tránsito para, algunos, de la adolescencia a otra etapa, no se sabe si más segura, ni más madura. En el festival fue teatro en el Auditorio, pero también fue alegría, supervivencia en un año sin techo.

¿Qué fue de la huelga del turno de oficio?

Ahora que tomo aire, que hago repaso, me doy cuenta de que nada se sabe de la famosa huelga de abogados y procuradores de oficios que tanto eco tuvo en Cangas. No sabemos ni tan siquiera si acabó o no. Nadie dijo ni una cosa ni la otra. Lo cierto es que los juicios se celebran todos, que no hay quien ponga un reparo, que se sigue cobrando como se cobraba, porque si se mejoraran las condiciones laborales la Consellería de Xustiza, esa tan olvidada, lo vendería a bombo y platillo y, que sepamos, no lo hizo. Ganaron los jueces su pulso al Gobierno del Estado, ganaron también los letrados, los abogados de oficio, no. Es una muestra de la sociedad.

El campo del Alondras, al Mundial

Hay que proponer al Campo de O Morrazo de Cangas para el Mundial. Que a estas alturas no sabemos cómo quedó fuera de una elección tan importante, cuando el propio presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán visitó el cambio varias. veces. Si apenas hay que hacer retoques.