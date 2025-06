Bueu celebra su concentración motera el fin de semana con previsión de récord

Bueu acogerá este fin de semana una nueva edición de la Concentración Moteros do Morrazo con novedades en su programa y unas elevadas expectativas en participación, ya que la previsión es alcanzar un nuevo récord superando los 6.000 motoristas del año pasado. El evento fue presentado ayer en un acto al que asistieron las concejalas Isabel Quintas y Carmen García, además de varios representantes del club organizador, encabezados por su presidente. Borja Portela, quien confirmó que se esperaba «una asistencia mayor que la del 2024, especialmente de gente de fuera».

Así lo confirman todos los datos que maneja Moteros do Morrazo, comenzando por el de las inscripciones anticipadas, 150, que ya están agotadas, dejando únicamente otras 100 para retirar in situ desde el viernes. La idea es que ese mismo día se puedan vender todas. No solo eso, las llamadas para interesarse por acudir al evento se han sucedido en los últimos días. «Hay gente de Gijón, de Puebla de Sanabria, de La Bañeza. La zona de camping que tenemos habilitada dentro de la carpa se nos va a quedar pequeña», apuntan los organizadores, que también han detectado mucho movimiento en los alojamientos y establecimientos de restauración de la zona. «Ya hay mucha gente que ha cogido hoteles o pisos e incluso hay reservas para comidas en algunos restaurantes», indican.

Un momento de una de las exhibiciones realizadas en la pasada edición de la Concentración Motera de Bueu. / Gonzalo Núñez

Entre las novedades de este año se encuentra la recuperación de la ruta del domingo, con lo cual serán tres las salidas que se harán, dos diurnas (una a Aldán y Cangas y otra hacia Marín) y la nocturna con las antorchas que es uno de los principales focos de atención de la concentración motera. Asimismo, ayer se confirmó la presencia de Los Festicultores para animar musicalmente la sesión vermú del sábado, de 12 a 14.30 horas.

Concierto de América el viernes

Por lo demás el programa incluye la apertura de inscripciones este viernes a las 17 horas, con concierto posterior a las 23 horas de América y fiesta con DJ Chimo y Dj Michi. El sábado habrá la cita sesión vermú y ruta por Cangas y Aldán a las 17 horas. A las 19 horas habrá exhibición de stunt a cargo de Paulo Martinho y a las 21 horas habrá una prueba de decibelios. A las 22.30 será la cena para inscritos con sorteo de regalos y a las 00.30 será el turno de la ruta nocturna con antorchas por las calles de Bueu en honor a los compañeros fallecidos. A la vuelta habrá queimada gratis y fiesta con los Dj Rubén Díaz, Charlie y Quico.

Ya el domingo será el turno de la ruta por Marín a las 11.30 (posterior al desayuno para los inscritos), y a las 13 horas está programada una sesión vermú con pinchos y entrega de trofeos, que estará amenizada por el grupo De Cañas.

Carmen García apuntó que desde el concello se reforzará la seguridad en estos días, para lo que no solo se ha hablado con la Policía Local sino que hoy se solicitará la asistencia de la Guardia Civil en la reunión de la Xunta Local de Seguridade de Bueu que se celebrará hoy. Desde el club, mientras, se recuerda a los participantes que deben minimizar los ruidos en horario nocturno, especialmente tras la finalización de la ruta urbana del sábado. También se agradeció la colaboración del concello con la instalación de las dos carpas de 60x15 metros cuadrados, así como la implicación de comercio y empresas de Bueu y del resto de O Morrazo.