Los adoquines perdidos de Cangas

El 28 de junio de 2000, el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra publicaba la nueva normativa del Plan Especial de Protección e Reforma Interior (Pepri) del casco histórico de Cangas, que había aprobado previamente el Concello en un pleno el 31 de mayo. El arquitecto técnico y miembro de la Asociación de vecinos Fonte Garrida, del casco vello cangués, Francisco Mallo, lo guarda como oro en paño para reivindicar que lo que se está haciendo con la pavimentación de calles en este conjunto, mediante la desaparición de adoquines y colocación de chapa de piedra, no cumple con esta norma que nació para proteger y poner en valor este entorno, que la asociación recorrió el sábado con una ruta organizada en la que sorprendió su alta participación, con más de un centenar de personas.

Adoquines en la calle Real. / Cedida

En el artículo 63 del Pepri «Operación con los elementos originales» consta claramente, dice Mallo, que «Todas las operaciones relacionadas con el desmontaje y montaje de los elementos de piedra originales son delicadas. El objeto de todas ellas será garantizar la preservación del elemento (losas, adoquín, chapacuña, recercados...) para su posterior reutilización con las características de los pavimentos originales».

Reforma del Costal en 1991. / Fdv

Mallo tiene amplia documentación que atestigua que el adoquín formaba parte de las calles de Cangas ya en los años 35, no como defiende la arquitecta municipal para la eliminación de los adoquines en la reforma de la rúa da Estrela, al insistir en que se trata de un material más reciente, de los años 70.

Rúa da estrela, antes. / Fdv

El arquitecto asegura que ya había adoquines en fotos de los años 35 y que el documento más antiguo que tiene de remodelación de una calle es de la de Eugenio Sequeiros, de 1950, en donde se ejecutó con adoquín.

Rúa Lirio con adoquines. / Cedida

Aporta imágenes de la rúa Santa Baia, con el pavimento de adoquines o de la calle Real, de antes de los 50, con la calzada adoquinada. Todos estos adoquines se han perdido -la asociación asegura que se han perdido 3.500 metros cuadrados de enlosados de piedra, pero reconoce que es cierto que se perdieron también antes de que existiera un Plan de Protección como es el Pepri, del año 2.000. Sin embargo, este documento asegura que no está ayudando a seguir conservando este patrimonio de adoquines en el pavimento y se corre peligro que ahora la rúa da Estrela, junto a la excolegiata, los pierda también si el Concello no reacciona. Insiste en que la arquitecta y directora de los trabajos no contempla su reutilización, sino sólo la de las antiguas losas que se han empezado a recolocar combinadas con otras nuevas, pese a que Mallo le trasladó el artículo del Pepri que obliga a ello.

Calle Álvaro Guitián. / Fdv

De ese pasado de calles adoquinadas, incluso con unidades constructivas mixtas, de losa y adoquín, que a partir de los 90 se fueron perdiendo, Mallo pone más ejemplos como los de la rúa Cervantes, reformada con «chapita» de piedra; o el Eirado do Costal, cuya losa de piedra se levantó en 1991 para poner chapa fina, incluso se eliminó la losa del caño central, que cubría el alcantarillado. Mallo también cita los ejemplos de la calle Álvaro Guitián, igualmente reformada en el año 1991, que perdió el enlosado de piedra y se metió «chapita»; la rúa Hío, también en el 91, que tenía deteriorado el adoquín; o Laureiros, en donde cambiaron sus chapacuñas (piedras irregulares) por chapa de piedra. Tiene una imagen de la rúa Lirio, en donde subsisten las tradicionales casas de patín de Cangas, con adoquín que ya no existe, como tampoco existe el antiguo empedrado de Fonte Garrida. Responde a la alcaldesa, Araceli Gestido, que defiende la desaparición del adoquín que no figura en las imágenes del vuelo americano de 1954-57: «Es imposible que en el vuelo se viera el pavimento».