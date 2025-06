Casi 250 alumnos acuden a la PAU en un curso marcado por las borrascas en Cangas

Con algo menos de alumnos que el año pasado (235 frente a 250), en algunos casos por la opción de los ciclos formativos, que están siendo una alternativa a la universidad, y con muchos nervios, tras un curso marcado en Cangas por los daños de la borrasca Martinho que hizo tambalear las clases con el cierre temporal de dos institutos. Así afronta O Morrazo la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua selectividad. Un total de 235 alumnos de los cinco institutos de la comarca -Rodeira y María Soliño, en Cangas; As Barxas y A Paralaia, en Moaña; y Johan Carballeira, en Bueu, además de 13 del colegio Casa de la Virgen, en Cangas, se desplazan desde hoy a los campos de Vigo y en el caso de Bueu a Pontevedra, para enfrentarse a las pruebas de la primera de las tres jornadas de la convocatoria ordinaria -la extraordinaria será el 1, 2 y 3 de julio- en la que el primer examen será el de Lengua Castellana, una de las generales obligatorias que ayudan a puntuar hasta un máximo de 10, al que siguen las otras generales de o bien de Historia de España o Historia de la Filosofía. Por la tarde habrá Inglés y también las específicias para subir nota hasta el máximo de 14 que otorga la selectividad, como Biología, Tecnología e Ingeniería, Empresa y Diseños de Modelos de Negocio, Coro y Técnica Vocal y segunda lengua extranjera (Alemán, Francés, Italiano o Portugués) que son específicas dependiendo también de cada centro. A partir de las 18:00 horas sigue la PAU con otras específicas de Física, Griego, Fundamentos Artísticos e Historia de la Música y de la Danza.

Uxía Fernández, estudiando ayer en la biblioteca de Cangas. / S.Á.

«Estamos un poco agobiados por la prueba, pero bien» Uxía Fernández García — Alumna del IES Rodeira de Cangas

En la biblioteca central de Cangas estudiaban ayer bastantes alumnos del IES Rodeira, también del colegio Casa de la Virgen, como Carla González, que quiere entrar en Derecho. «Un poco de nervios sí que hay», asegura junto al grupo de compañeras que estudiaban junto a ella como Claudia Orejuela, todo un ejemplo de lucha que quiere estudiar Magisterio; Sara Oliveira, que opta por estudiar Periodismo o Clara Vázquez, por Publicidad. Muchas de las alumnas que daba repaso a los temas son del equipo de juveniles del balonmano de Cangas que este pasado fin de semana quedaron cuartas de España, como es el caso de Iria Augusto o Uxía Fernández.

Ángel del ïo repasando la práctica de Matemáticas. / S.Á.

«El curso fue fácil, aunque ahora tengo demasiados nervios» Ángel del Río — Alumno del Instituto Rodeira de Cangas

Los alumnos se enfrentan a un nuevo modelo de selectividsad en el que tal y como señala el director del instituto Rodeira, Sergio Nunes, desaparece la optatividad que se mantenía desde el COVID en el que los alumnos tenían muchas preguntas y podían descartar bloques de temas, pero ahora tienen que estudiar toda la materia y no hay opciones, es un examen que tienen que responder, salvo en alguna materia con preguntas opcionales, pero más raro. Otra novedad es que las preguntas son competenciales, no son de definición, las respuestas deben ser más de comentario. Dado que la implantación es en cautro años, cada curso irá incrementando este tipo de preguntas competenciales y para esta selectividad todas las materias tienen que tener un 25% de las preguntas así, tipo comentario de texto. El principal problema es que los profesores no han podido trabajar con un histórico de examen, como siempre lo han hecho para preparar a los alumnos, ya que es algo novedoso «pero confiamos en que todo salga bien». Sí que son conscientes de que las notas bajarán, porque los estudiantes no podrán escoger entre las preguntas que mejor sabían, pero también se esperan que bajen las notas de corte.

Iria Augusto y Nerea Táboas, en la parte alta de la biblioteca de Cangas. / S.Á.

«Queremos estudiar Comercio y Fisioterapia» Iria Augusto y Nerea Táboas — Alumnas del IES Rodeira

Del IES Rodeira están llamados a ir a la PAU 73 de los 104 alumnos, un 70%, de los que 45 con de Ciencias y 28 de Ciencias Sociales y Humanidades. Precisamente este instituto fue uno de los que se vio afectado el pasado 20 de marzo por los daños de la borrasca Martinho que hizo volar parte de su cubierta. Estuvo cerrado unos días y después tuvo que reorganizar el centro para acoger a los alumnos de Bachiller del Instituto María Soliño, muy afectado por la borrasca, con buena parte de su cubierta levantada, y que sí que tuvo que estar cerrado un mes, hasta el 21 de abril. Los alumnos y el profesorado hicieron un gran esfuerzo para que esta circunstancia afectara lo mínimo al desarrollo del curso y lo lograron. En ello incide la directora del María Soliño, que recuerda que fueron dos días sin clase y adaptación a otro instituto y por la tarde para poder continuar Del María Soliño se presentan 53 de los 78 alumnos (60 aprobados), más 5 de años anteriores y 3 del Ciclo superior de actividades físicas.

Alumnos estudiando en la biblioteca de Bueu. / Santos Álvarez

Por lo que respecta a Moaña, del IES As Barxas acuden a la PAU 39 de los 40 aprobados en el curso con un total de 53 estudiantes. Lo harán en la Facultad de Ingeniería Industrial de Vigo. Su director Francisco Martínez realiza un balance muy positivo del curso en el que hubo que sobreponerse a la complicación de la nueva PAU, por ese carácter más competencial y menor opcionalidad: «Esto supuso cierta intranquilidad para el alumnado que por pirmera vez se tiene que enfrentar a este tipo de pruebas y asumir mayor volumen de contenidos».

Del IES A Paralaia acuden al examen 31 de un total de 49 alumnos del curso. Su director, Álvaro Rodríguez, destaca que son muy buenos compañeros, participativos y que el problema en el curso fue la gran carga de trabajo con un tercer trimestre muy corto.

En el caso de Bueu, se examinan 39 alumnos del Johan Carballeira -35 del diurno y 4 del régimen de adultos. La profesora Leo Gala, en representación de la directora Asun Sonora, asegura que el balance del curso es muy bueno, con un grupo buenísimo de segundo de Bachillerato. El Instituto llegó al máximo de las cuatro Matrículas de Honor que puede conceder , con la satisfacción de haber otorgado esta distinción a un alumno de adultos, de 47 años, que había dejado los estudios y los retomó.

Por lo que respecta al colegio Casa de la Virgen, este año sólo van 13 de 24, ya que 11 han elegido la opción de los ciclos formativos y no precisan PAU.