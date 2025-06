Marcha azul contra el cáncer en Cangas

Más de un centenar de personas participaron ayer en la X Marcha Contra el Cáncer que organizó la Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas. Con buen tiempo y con el ánimo presto, los participantes realizaron un recorrido de 14 kilómetros. Salieron a las 10.00 horas de la Alameda Vella para llegar al camping de Liméns y regresar otra vez a la Alameda Vella, en el centro de Cangas. Con la inscripción de 6 euros, los participantes recibían una camiseta azul como regalo. Al tratarse de una marcha y no una carrera, los participantes pudieron disfrutar del paisaje y también de la conversación. Había gente de todas las edades, desde personas de 70 y 80 años hasta niños que acompañaban a sus padres en esta ruta.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas, Raúl Cerna, destaca que la marcha sirvió para que los vecinos del municipio sepan que este colectivo lleva 12 años trabajando para los cangueses. No obstante, se lamenta de que «parece que no nos quieren conocer, a pesar de todos los servicios que somos capaces de ofrecer en toda España. La gente no responde como debería», se queja Raúl Cerna, que ayer estaba contento por el éxito de la marcha.

Recuerda que lo socios son los que mantienen al colectivo, pero que el hecho de no serlo no supone que no puedas ser atendido de igual manera por la Asociación Española Contra el Cáncer.