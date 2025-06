Ruegos y preguntas; todos a una

El capítulo de ruegos y preguntas, por ley, no admite debate, sin embargo, el gobierno de Cangas lo permite con demasiada ligereza, de tal forma que se está convirtiendo en un arma que el PP utiliza para dañar al tripartito. Como en su día dijo la portavoz de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, «si tengo que contestar a todo lo que me pide el PSOE no haría otra cosa y no gestionaría el Concello». Pues es una fórmula que encontró el PP para bloquear el funcionamiento del Concello.

Banalizar la misoginia no es conveniente

No se puede banalizarla misoginia como esta semana lo hizo la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, con la oposición: los representantes del PSOE y del PP. Como tampoco se puede banalizar la falta de libertad de expresión ni la falta de democracia. Es algo que ahora se estila mucho en la derecha europea, que retoma antiguos caminos, siempre dolorosos, llenos de zarzas. La oposición en Moaña solo criticó al gobierno, pero no por eso se puede decir que es misógina. ¡Faltaría más!