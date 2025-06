Protección Civil de España reconoce a cuatro voluntarios moañeses

La agrupación de Protección Civil de Moaña fue ayer una de las reconocidas en la entrega de condecoraciones de la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España (ANAV), que se llevó a cabo en el municipio coruñés de Zas, dentro del VI Encuentro provincial de voluntarios y voluntarias de Protección Civil de A Coruña. Al evento acudió el director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, que recogió en nombre del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la Medalla de Oro al Mérito otorgada por su colaboración con la asociación.

De Moaña fueron reconocidos Xosé Bieito Pérez con la Medalla de bronce con distintivo blanco de Mérito y Reconocimiento a la Antigüedad y Constancia, por 5 años de servicio; a la actual presidenta de la agrupación, Mónica Chaves Sampedro, con otra Medalla de plata con distintivo rojo a la Antigüedad por 20 años de servicio como voluntaria y Cruz de servicios de bronce; a Javier Longueira Pena con la medalla de Oro por 25 años de servicio como voluntario; y a José Vicente Flores López, con la Cruz de Servicios Distinguidos en su categoría de bronce.

En el acto, además de las medallas por 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio y las cruces de bronce, plata y otro , se entregaron la Medalla Covid-19 que fue a dos voluntarios de Muxía; la Medalla Prestige al sargento Víctor José Álvarez Palacín y se estrenaron los reconocimientos dana por la solidaridad a las poblaciones afectadas por la dana de Valencia, en octubre de 2024, con la placa de Honor a la agrupación de A Coruña y 54 medallas a voluntarios de A Coruña, Mazaricos, Carballo, Boiro, Val do Dubra, Santiago, Bergondo, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Cedeira, Cambre, Culleredo, Muxía y Ferrol.Se entregaron placas al Mérito Colectivas a A Laracha, Amoeiro, Avión, Barreiros, Calvos, Cedeira, Cerdedo-Cotobade, Fene, Laxe, Lourenzá, Lousame, Lugo, Ortigueira, Pobra do Caramiñal, Pol, Ribadumia, Salceda, Santa Comba, Vedra, Villalba y Viveiro; así como la placa de Oro al mérito a Raúl López por su apoyo a la Avpc de España durante más de 25 años. Este reconocimiento resarce a Moaña de los malos meses vividos por la denuncia judicial contra la agrupación.