Moaña reúne a familias, profesionales y asociaciones en las II Xornadas sobre TEA

El auditorio del Instituto As Barxas de Moaña se convirtió en un auténtico centro de debate sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en las II Xornadas sobre esta condición de la persona que fue abordada desde la familia, la escuela y la sociedad bajo el título «Rumbo á inclusión». La jornada se desarrolló a lo largo del día con una conferencia del doctor y profesor comprometido con la inclusión Marcos Pinaque, una mesa de diálogo con el trabajo de las asociaciones en la que participaron Asperga, Amicos y Agampi;otra mesa redonda bajo el título «Lo que esconde la diversidad» y obradoiros, por la tarde.

La concejala de Benestar Social de Moaña, María Sanluis, abrió las jornadas en las que dijo que se compartía conocimiento, experiencias y sobre todo, compromiso: «Falar do TEA é falar de diversidade, de dereitos, de visibilización e de respecto. É lembrar que non hai unha única maneira de estar no mundo, e que cada persoa merece ser comprendida, acompanada e incluida tal e como é».

La concejala indicó que desde el Concello tienen claro que la integración no es un objetivo a largo plazo, es una responsabilidad presente: «E iso pasa por formar, por escoitar ás familias, ao profesorado, aos profesionais e por construir entre todas e todos unha sociedade accesible, empática e xusta». Por eso dijo que estas jornadas eran más que una cita informativa, eran un acto de compromiso con la diversidad, con la empatía y con la defensa de un mundo en donde las personas tengan derecho a ser como son «sen etiquetas nin barreiras».

Agradeció a las entidades organizadores desde la Universidad de Santiago, a la Nova Escola Galega y el Grupo de Investigación Stellae, a las personas relatoras y a als familias y personas con TEA.