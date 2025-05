Esta vez no se salvó: Ons vive su apagón de 24 horas por un fallo en el generador de Parques

Esta vez no se salvó. La isla de Ons fue hace un mes uno de los contados lugares de España que no se vio afectada por el apagón masivo gracias al generador que le suministra electricidad. Pero esa máquina sufrió una avería esta semana, que según la asociación de vecinos dejó sin servicio a la isla durante unas 24 horas. Una circunstancia que obligó a los establecimientos hosteleros y a los propios isleños a tirar de sus propios generadores.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático confirmaba ayer que la incidencia se relaciona con una avería en el grupo electrógeno principal con el que se suministra energía a toda la isla, que quedó resuelta a primera de la tarde de ayer. Además se trasladó un segundo generador por si surge algún problema más. El archipiélago de Ons no tiene una conexión eléctrica con el continente y el suministro de energía se ofrece a través de esta vía.

El servicio es gratuito para los isleños, pero debido a su coste y al consumo de combustible no está operativo todo el día sino en dos ventanas horarias: desde las 13.00 horas a las 16.00 horas y de 19.00 horas a 02.00 horas. Por eso la mayoría de los vecinos lo complementan con un generador propio.

Los problemas comenzaron alrededor de las 15.30 horas del jueves–al final de la ventana del mediodía– y según Medio Ambiente quedaron resueltos a primera hora de la tarde de ayer.

Desde la Asociación de Veciños e Amigos da Illa de Ons mostraba a través de su presidenta, María José Pérez, su indignación por la "falta de previsión" y de información a los isleños. "Tiña que haber un segundo grupo electróxeno para un caso de avaría e o que nos din e que si que había, pero que tamén estaba estropeado. Iso é tanto como non ter ningún. So lles quedaba un máis pequeno, pero que non era suficiente para dar servizo a toda a illa", manifiesta la presidenta de la asociación vecinal de Ons.