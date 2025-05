Una imagen indigna del paraíso de Areacova.

Vaya por delante que el problema aquí no es la falta de limpieza. Todo empieza por alguien a quien se le ocurre que este es un buen lugar para depositar la basura. Y luego con todos aquellos que le siguen porque semejante acumulación no es cosa de una ni de dos personas. Ahora bien, los restos de la barca que sirven como «contenedor» de residuos ya estaban el verano pasado. Y eso también es imperdonable.

La derecha trabaja y hace política; los obreros toman café y llegan tarde

Está empeñada la ahora líder del PP de Cangas, Dolores Hermelo, en repetir una y otra vez que el gobierno no trabaja, que no trabaja. Y ayer lo hizo de tal manera que molestó a la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), que quiso poner punto y final a ese arquetipo que tiene a gala utilizar con frecuencia la derecha. Porque la derecha es la única que trabaja en este país. Y los obreros no saben hacer política, porque no trabajan y llegan tarde, y solo toman café. ¡Menos mal que está la derecha! Va a tener razón Reverte, cuando dice aquello de que en un hombro del PP actual se posa Santiago Abascal.

El error de bulto del BNG con la CIG

El BNG supo corregir a tiempo su error de bulto cuando en una moción sobre la sanidad que llevó ayer a pleno, metió la pata poniendo que se diera traslado del acuerdo a la CIG y a la Voz da Sanidade en vez de incluir a todos. Lo de la CIG chirriaba bastante. Todos sabemos que es el brazo sindical del BNG. Pero bueno, corrigió a tiempo y reconoció el error.