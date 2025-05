Banda do Río arranca la temporada de baño con un análisis negativo

Este año son cuatro las playas de Bueu en las que ondea la bandera azul, una menos con respecto a los veranos precendentes. Esa pérdida se debe a Banda do Río y recuperar la enseña es uno de los objetivos del gobierno municipal. Una recuperación que de momento parece que no ha empezado con buen pie: la primera analítica realizada por la Consellería de Sanidade detectó un episodio de contaminación por fecales, una situación que se resolvió con rapidez porque en el contraanálisis los parámetros ya estaban dentro de lo permitido. Aún así, el índice de Escherichia coli (E.Coli) sigue siendo significativamente elevado.

El muestreo realizado por Sanidade tiene fecha del 21 de mayo. Ese día el control ofreció un índice de 885 en E.Coli cuando el máximo permitido es de 800. En el caso de enterococo intestinal el resultado fue de 238, dentro de lo máximo autorizable puesto que el tope máximo es de 500.

Esta situación se comunicó al Concello de Bueu, que tiene la obligación de informar a los usuarios de la recomendación de no bañarse mientras no se realice un contraanálisis. Esta segunda analítica se realizó el domingo 25 de mayo y en esta ocasión los resultados fueron favorables: 344 en E.Coli y 10 en enterococo.

Informe de Aqualia

Esta incidencia provocó que el Concello de Bueu solicitase por escrito un informe a la concesionaria del servicio de saneamiento, Aqualia. Banda do Río este año no cuenta con bandera azul porque después de la campaña de 2024 la calidad de sus aguas de baño bajó de excelente a buena. La empresa ya contestó a ese requerimiento del gobireno municipal y en esa respuesta asegura que se procedió a una comprobación detallada de funcionamiento de las estaciones de bombeo próximas a la playa, «verificando a correcta operatividade dos equipos». La concesionaria añade que está realizando pruebas de funcionamiento adicionales para «descartar posibles disfuncións intermitentes ou fallos puntuais non detectados» durante los controles rutinarios.

Aqualia también indica que está revisando los tramos de saneamiento del entorno para localizar posibles vertidos no controladas o infiltraciones y que se inspeccionaron los pozos de registro, aliviaderos y elementos hidráulicos susceptibles de «presentar fugas ou retornos non desexados». Un informe con el que la concesionaria en principio descarta que el episodio de contaminación esté relacionado con las infraestructuras bajo su mantenimiento.

El censo oficial de la Consellería de Sanidade de aguas de baño incluye en la comarca a un total de 42 playas. En este primer «control 0» todavía no se muestrearon las de la isla de Ons –Canexol, Area dos Cans y Melide–, que entrarán a partir de la próxima ronda de analíticas. En esta primera serie las únicas que han dado episodios de contaminación microbiológica son Banda do Río en Bueu y la de A Ribeira en Moaña. En el caso del arenal moañés fueron necesarias hasta tres analíticas para poder reabrirlo al baño.