Estévez atribuye el mal estado de las playas al cansancio del gobierno local

El grupo municipal del PP de Bueu solicita al gobierno local que proceda al acondicionamiento y puesta a punto urgente de las playas y lamenta que, otro año más, se incurra en retrasos en la ejecución de estas tareas, mientras que los concellos vecinos ya llevan días incluso semanas con estas actuaciones.

Indican que los arenales del municipio están en malas condiciones, algo habitual tras los efectos del invierno, pero consideran que ya tenían que estar en marcha los trabajos de preparación para el verano y lamentan que no se aprovechen estos días de buen tiempo ante la inminente llegada del mes de junio. Además, aseguran que hay muchos usuarios que visitan las playas a lo largo de esta quincena, y además con la climatología calurosa, por lo que estiman que los arenales ya tenían que presentar al menos un mínimo buen estado.

El PP, cuya portavoz es Elena Estévez, reclama que se realicen rozas y limpieza de los arenales y sus entornos, que se proceda al arreglo de los accesos, se pinten aparcamientos y pasos de peatones próximos, además de que se ejecuten otro tipo de actuaciones menores.

Insisten en que por el momento no se ejecutó ninguna tarea de acondicionamiento ni existe ninguna previsión «o que repercute negativamente no turismo e no disfrute das praias por parte dos usuarios». Suponen que esta dejadez deriva del «esgotamento e cansancio que tanto se lle nota ao goberno local, pero non é normal que todos os anos teñamos que insistir e pedirlles a mellora das praias».