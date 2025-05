Cangas crea una «instrucción» para sacar al descubierto viviendas turísticas ilegales

El gobierno local de Cangas mostró ayer en la mesa de Turismo su intención de ordenar las viviendas de uso turístico, en pleno auge. No se trata de limitar, porque el Concello de Cangas, con la actual normativa urbanística, no tiene capacidad para hacerlo, pero sí, de alguna manera, poner al descubierto las que actúan de una forma ilegal y obligar a sus dueños a cumplir con las normativas autonómicas y, sobre todo, la estatal, que entró en vigor en el mes de abril.

Dunas en la playa de Nerga. | Gonzalo Núñez

Esta ordenación no va a afectar a las viviendas turísticas que ya están de alta, sino a aquellas que no lo están y no figuran como una actividad económica. Y es eso, que el gobierno local considera que las viviendas de uso turístico son una actividad económica y, por lo tanto, tienen que anotarse en el Concello de Cangas. Así, la intención del concejal de Turismo, que lo es también de Urbanismo, Antón Iglesias, es la de crear una instrucción interpretativa sobre el tipo de uso y requisitos para la implantación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en el término municipal. Esta instrucción obligará a dar de alta en el Concello a las mencionadas viviendas. Ya se advirtió en la mesa de turismo que si las viviendas no cumplen con los requisitos autonómicos y estatales el Concello las prohibirá y se denunciará. La mayoría de los presentes coincidieron en que era cierto que había un niño de viviendas muy importante que se empleaban como turísticas que no estaban dadas de alta.

En la mesa de Turismo estaban presentes la asociación de hostelería de Cangas, los distintos partidos políticos, comunidades de montes como la de Darbo o la Cofradía de Pescadores y era presidida por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. En la misma, el gobierno local quiso explicar alguna decisiones que adoptó. Destacó el hecho de renunciar a las banderas azules. El gobierno local dejó claro que no era una cuestión de cumplir o no las exigencias del órgano que rige estos distintivos, sino que no consideraba adecuado este tipo de promociones. También se dijo lo mismo de las duchas, que fueron eliminadas, por un criterio medioambiental y por el uso incorrecto de las mismas. Aseguró el concejal Antón Iglesias que así como otras cosas eran discutibles, en lo que respecta banderas azules y duchas era una decisión que no admitía discusión y que se mantendría en los próximos años.

El gobierno local informó de que su intención era realizar cada año una acción integral en una playa. Antón Iglesias manifestó que hay un proyecto para actuar en Nerga, pero que tendrá que esperar a después del verano, porque no se quiere que haya obras ahí para evitar que haya más caos en esta zona tan sensible.

Antón Iglesias informó a la mesa de Turismo que la ordenanza de las caravanas estará lista para llevar a pleno el mes que viene y la de ruidos tendrá que esperar un poco más, hasta después del verano. Ambas tienen que pasar por el pleno de la corporación municipal.

Más senderismo, conservación de dunas y señalización de entrada y salida de playas

Uno de los objetivos del gobierno municipal que quedó expuesto ayer en la mesa de Turismo es apostar por el turismo de senderismo. En este sentido, se pretenden realizar más rutas, pero, como señaló el representante de la Comunidad de Montes de Darbo, lo importante no es que haya, sino que se construyan y se puedan mantener. Como señaló el concejal Antón Iglesias, lo que se pretende es apartarse un poco del turismo de playa, hacer ver que hay más opciones.También informó el gobierno de su política sobre la conservación de la zonas dunares, que ya comenzó recientemente en Vilariño, con la colocación de obstáculos para impedir que la gente aparquen sus coches encima de las dunas. El tripartito apuesta por la regeneración de estas zonas y tiene proyectos para todas ellas, independientemente afecten a playas o no. También se van a señalizar los sitios de entrada y salida a las playas.