La alcaldesa de Moaña convoca a vecinos afectados por la falta de limpieza de la finca de García Arenal

Tras la polémica ocurrida en el pleno de este jueves con la moción del PP en la que instaba a la limpieza de maleza y ramas de la finca de García Arenal, que motivó la presencia de vecinos afectados en la sesión y que se tuviera que suspender durante 10 minutos debido al griterío y críticas a la edil de Medio Ambiente, la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) ha concretado una reunión con los vecinos para este martes, a las 19:00 horas junto a la escultura "A Balea". A la reunión también acudirá la edil de Medio Ambiente, Dolores Chapela.

Leticia Santos recuerda que una vecina de la zona pidió de forma previa en el Concello poder intervenir en el pleno para tratar de la problemática de esta finca, que afecta a varias calles del barrio de O Real, pero fue denegada por tratarse de una petición a título individual, cuando sólo se permiten de representantes de asociaciones que estén debidamente registradas. Santos asegura que para ese tipo de intervenciones están los miembros del gobierno, todos los días en el consistorio, con los que se puede hablar y plantear las demandas, pero no en un pleno. Después de lo ocurrido en la sesión del jueves, Santos se puso en contacto este viernes con esta mujer, que no había acudido al pleno, y organizaron esta reunión para el martes para ver qué cuestiones atender y explicarles los pasos legales que ya ha dado el gobierno loocal para la limpieza y corta de ramas en este terreno que es privado y que la concejala explicó en el pleno.

Dolores Chapela respondió a la moción del PP que la finca tiene un propietario y atendiendo a eso el Concello debe cumplir unos pasos legales, de los que sí reconoció que a veces se demoran, pero que no se pueden saltar. Confirmó que ya está abierto un expediente para la ejecución subsidiaria de la limpieza, pero eso lleva implícito la comunicación previa al propietario y la apertura de un proceso de alegaciones. En el caso de que no conteste, es cuando el Concello puede acometer la limpieza de forma subsidiaria por eso que pidió al PP que no creen falsas expectativas a los vecinos. En este procedimiento hay que saber también el coste de los trabajos y desde el Concello la alcaldesa confirma que ya está pedido el estudio y un informe técnico.