El borrador de Massó llega al Concello y el BNG da acceso a la oposición al expediente

El borrador del proyecto para el desarrollo urbanístico y recuperación de los terrenos de la antigua factoría de Massó y su entorno en Cangas, con una extensión de 156.373 metros cuadrados en O Salgueirón y Balea llegó al Concello. El tripartito de Cangas ( BNG, PSOE y EU) tiene la intención de ponerlo a disposición de los demás partidos políticos, si bien Alternativa dos Veciños (AV) ya se adelantó y solicitó acceso a la documentación, según manifestó el propio concejal de Urbanismo, el nacionalista Antón Iglesias.

Imagen de archivo el interior de la ballenera de Massó. | G.N.

Por lo que respecta al Bloque, formación que ostenta la alcaldía de Cangas en las manos de Araceli Gestido, manifiesta que, de momento, el asunto no lo van a discutir ni con sus socios de gobierno ni tampoco con la oposición. Antón Iglesias asegura que el documento presentado por la Sociedad Residencial Marina Atlántica, que pertenece a Abanca, será sometido a la consideración de la asamblea del BNG y será este órgano el que fijará los pasos a seguir en este ambicioso proyecto, abierto, como señaló Residencial Marina Atlántica en su día, a modificaciones, en donde no hay nada cerrado. En este sentido, Iglesias piensa que, a lo mejor, al Concello de Cangas le interesa que la empresa promotora ceda más edificios que la fábrica principal y la ballenera, pero que el Concello también tiene que tener muy claro cómo se van a recuperar los edificios que se ceden, el financiamiento de esta rehabilitación y el uso que se quiere dar a estas edificaciones, así como a las zonas verdes que cede también Marina Atlántica. Hay que buscar financiación pública a través de las distintas administraciones, incluida la europea, pero también buscar en el ámbito privado ayudas para recuperar el entorno. Y para eso nadie descarta la contratación de un equipo destinado a estos fines. La rehabilitación no debe ser un freno en sí misma, al contrario.

Es verdad que el PSOE también quiere estudiar con detención el borrado y que la decisión la tome la asamblea, no el grupo municipal, lo mismo que sucede con EU. Es de suponer que en las múltiples reuniones que tiene el tripartito sus representantes hayan debatido sobre el borrador y tenga una postura que no se aleje mucho la una de la otra. Hay que recordar que el desarrollo urbanístico de Massó es uno de los puntos que se recogen en el pacto de gobierno firmado por los tres partidos políticos, por lo que, de alguna manera, procurarán ir de la mano. Pero, con todo, se guardarán las formas: primero serán las respectivas asambleas las que se pronunciarán respecto al borrador presentado por Residencial Marina Atlántica. Antón Iglesias insiste en que el Partido Popular puede solicitar el acceso al expediente cuanto estime conveniente. El gobierno local, en este asunto, busca un consenso amplio, capaz de unir a la villa, no de dividirla. Vecinos de Balea, lo que quieren es que se desarrolle la Unidad de Actuación 27 de las Normas Subsidiarias, donde está integrado el ámbito de Massó.

Un nuevo centro integrado en el borde litoral

El borrador de Marina Atlántica plantea completar la estructura urbana de Cangas integrando el borde litoral y resaltando los recursos patrimoniales, naturales y paisajísticos. La intención es crear un nuevo centro que combine dotaciones públicas y actividades terciarias en el frente marítimo,además de una zona residencial con edificios en bloques La idea es realizar cesiones al municipio para dotaciones públicas: más del 52% de la superficie se destinará a ello. En cuanto a las edificaciones existentes, el borreador plantea que las construcciones de la antigua fábrica de Massó sean rehabilitadas para usos terciarios. La sociedad mercantil cedería al Concello la fábrica principal y la factoría ballenera, excepto la parte sobre los terrenos de zona de servicio del Puerto de Vigo, en donde está la torre de la fábrica, y que en su día, en teoría, había cedido al Concello de Cangas.