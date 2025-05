«Ás novas xeracións cómprelles manter e defender a titularidade veciñal do monte»

Máis de 30 anos despois da súa entrada na xunta xestora que loitou pola clasificación dos montes veciñais de Beluso, Xosé Ramón Millán abandona a presidencia da Comunidade de Montes. Faino apenas mes e medio despois da súa reelección por motivos de saúde, pero deixando unha importante bagaxe e marcando un camiño que agora anima ós máis mozos a darlle continuidade.

Apenas uns días despois de que a Comunidade de Montes de Beluso oficializase a súa renuncia e constituíse unha nova xunta rectora, Xosé Ramón Millán fai un balance do seu paso polo colectivo.

-Supoño que esta despedida non é a que lle gustaría despois de máis de 30 anos de traballo.Pois, a pesar de todo, se este é o xeito de que se colla o relevo e se me permita levar a vida con calma no futuro, non me parece tan mal. Que balance fai deste tempo, que comezou cunha xestora para reclamar a propiedade de máis de 120 hectáreas de monte e que remata coa súa clasificación e coa aprobación dun plan de xestión e ordenación de futuro?

-Despois de constituírse unha xunta xestora no 1995 para tramitar a recuperación da propiedade veciñal do monte, conseguiuse cunha metade do monte no 2010 e da outra no 2014. A partir dese momento constituíse formalmente á Comunidade e sucedéronse catro xuntas reitoras elixidas pola asemblea de comuneiros. No 2019 aprobouse un Plan de Ordenación, vixente ata 2029, para renovar un monte que estaba abandonado e practicamente con monocultivo de eucalipto procedente das reforestacións estatais dos anos 60 e con arborado moi envellecido. Por outro lado o primeiro traballo realizado foi a corta das faixas de protección contra incendios e repoboación con frondosas. Ademais cortouse e tentouse repoboar con variación de especies, traballo aínda pendente nas grandes superficies. Tamén se abordou coa axuda da Consellería de Medio Ambiente a eliminanación das especies invasoras (acacias). Merece destacar a cesión dos terreos para a instalación da Aula de Interpretación da Natureza de Cabo Udra así como colaboracións coas distintas administracións para por en marcha infraestruturas importantes. Polo exposto supoño que o balance é positivo, pero cada quen é libre de xulgar.

-Que retos ou proxectos quedan pendentes para os que veñen detrás?

-O reto máis importante e atraer a xente xoven á xestión para permitir o relevo xeracional da comunidade. O seguinte é conseguir un monte variado e multifuncional cun aproveitamento planificado e sostíbel.

-Pode parecer raro, pero despois de conseguir a clasificación fronte as sociedades herdeiras do antiguo Condado de Aldán, a comunidade de montes afronta agora outro momento crítico: a necesidade de savia nova e xente disposta a darlle continuidade ao traballo feito ata o de agora.

-É verdade que predomina a poboación maior e que a xente xoven e a rapazada escasea cada vez mais. O traballo do campo e monte abandonase e a mocidade busca a vida a través dunha nómina de empresa. Pero hai que comprometerse coa defensa da propiedade comunal ou terminará en mans do concello ou das empresas forestais. Ao igual que os nosos antigos no 1.730 defenderon a titularidade veciñal ante os intentos de usurpación dos señores feudais e ao igual que a veciñanza coetánea unida volveu a defendela ante o intento capitalista de apropiación das sociedades herdeiras do condado de Aldán; ás novas xeracións cómprelle mantela e defendela para evitar a perda por abandono de xestión ou coidado.

Un dos principais retos en Galicia é acabar co monocultivo de eucalipto e ter un monte multinacional e variado

-Desde a súa experiencia, cales son os principais retos que afrontan as comunidades de montes en Galicia? Son semellantes, buscar o relevo xeracional que permita a mocidade integrase no territorio.

-Defender a titularidade xermánica do monte, mantendo a súa indivisibilidade, imprescriptibilidade, inalienabilidade e inembargabilididade. Retirarlle o réxime fiscal de consideración de empresa ás comunidades. Acabar co monocultivo de eucalipto e ter un monte multinacional e variado que permita un aproveitamento económico racional e beneficioso para a veciñanza. En resume, elaboración dun plan forestal que poña ao abandonado monte galego a producir en combinación co sector agroforestal.

-Como podemos encadrar nese futuro a enerxía eólica? Pode ser unha oportunidade ou seguirá sendo unha amenaza?

-Do xeito no que se está plantexando, no Morrazo sen dúbida que é unha ameaza para as propiedades, as persoas e o medioambiente e polo tanto temos que facerlle fronte toda a sociedade unida.

-No ano 2022 as comunidades de montes de Galicia manifestáronse en Santiago contra a proposta de Lei de Montes da Xunta, que entendían que eliminaba o seu carácter de propiedade veciñal e abría a porta a súa privatización, compra, venda… En que momento estamos?

-Pois parece que neste verán a Administración debería presentar a Lei e logo veremos si se aborda a idea de converter o monte comunal nun obxecto de mercado ou se respecta a propiedade veciñal e xermánica.

-Para rematar. É imposible contar coa aprobación de todos, pero este domingo houbo xente que o botou en falta na asemblea para poder brindarlle un aplauso polo seu innegable traballo e adicación.

-Foi una mágoa non poder asistir, pero así a comunidade tamén se deu conta que pode e ten que camiñar con outras persoas. Se a vida nos respecta, noutra ocasión haberá tempo para escoitala. De calquer xeito, ao longo do tempo vin apreciando e disfrutando do seu empuxe, respecto e cariño, que sempre tentei de devolver, e, como todos somos humanos e temos defectos, se alguén se sinte desconsiderado ou mal atendido pídolle sinceiras desculpas. Os meus mellores desexos de éxito para a xunta reitora. Terra e saúde para todas e todos!