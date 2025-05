El PP abandona la comisión informativa al carecer de la documentación del pleno

Los representantes del grupo municipal del Partido Popular de Cangas en la comisión informativa previa al pleno del viernes se levantaron de la sesión el lunes. El motivo: carecían de la documentación de los asuntos del orden del día de la próxima sesión plenaria. El PP responsabilizó al gobierno y a pesar de las indicaciones de sus responsables de que se había debido a un error, no achacable a ninguna consideración política, el portavoz del PP, Pio Millán, anunció antes de irse que su formación solicitaría un informe jurídico sobre la legalidad de la convocatoria de la comisión informativa.

Cuando miembros del gobierno intentaban convencer a la oposición de que todo se debía a un error y de que el PP pudo avisar con tiempo al gobierno de que no tenía la pertinente documentación del pleno, el portavoz del PP, Pío Millán, según los miembros del tripartito, manifestó que no tenía que hacer el trabajo que corresponde al gobierno local. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, lo recordaba ayer, que la convocatoria la tiene la oposición en su poder desde el miércoles de la semana pasada, por lo que pudo avisar, bien al gobierno, bien a los funcionarios, de que no disponían de la documentación del pleno que, por otra parte, no dejan de ser mayoritariamente mociones, más del Partido Popular que de ningún partido.

Al final, el gobierno quiso evitar fijar para ayer la convocatoria extraordinaria urgente, por motivos consabidos, y optó por fijar para hoy, a las 20.00 horas, la mencionada comisión.

El informe jurídico con el que amenazó el concejal del PP, Pío Millán, lo tiene que realizar el secretario de la corporación municipal, que seguro tiene datos para demostrar que no se trató de una estrategia política con no sabemos qué fin, como piensa el Partido Popular, que hizo sentir su malestar.

Quedaba una cuestión pendiente en este lío de la comisión informativa: saber si para la convocatoria de hoy se cumplen o no los plazos legalmente establecidos. Así que la celebración del pleno de la corporación va a depender muy mucho de lo que diga el PP hoy. Ayer no se sabía si ese informe jurídico que solicitó Pío Millán iba a estar preparado para hoy. De todas formas, el tripartito estaba ayer molesto, eso sí, con la situación, porque consideran que es una cuestión que no se debe medir desde el punto de vista político, pero por lo demás bastante tranquilo.

Alrededor de las 14.00 horas de ayer, el PP emitió un comunicado sobre la polémica, en el que confirmaba que había abandonado la comisión informativa y aseguraba que estaba coartando los derechos legítimos de los representantes de los vecinos, además de considerar sorprendente que el gobierno local asista a una comisión si tener el más mínimo conocimiento de los asuntos que van a ser debatidos. Asegura que se trata de una grave irregularidad y que incumple lo establecido en el artículo 84 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. En la normativa se indica que toda la documentación de lo asuntos incluidos en el orden del día deben servir de base al debate y, en su caso, la votación deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la misma. Los populares explican que fueron notificados el 21 de mayo , pero todos lo intentos para acceder a la documentación fueron infructuosos, incluso el mismo día de las comisiones. Habla de esperpento político, de que el informe jurídico se va a solicitar con las firmas de más de un tercio de los miembros de la corporación. «No vamos a aceptar esta manera de hacer las cosas, incumpliendo la legislación vigente y muestra la baja calidad democrática de la forma de actuar del BNG y sus socios».