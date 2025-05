O teatro amador baixa o pano

Desde o 22 de abril o Auditorio de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela acolleu o 13º Ciclo de Teatro Afeccionado do Morrazo, o Citeamor, que hoxe baixa o pano. Durante oito días subiron ao escenario nove obras representadas por grupos de teatro afeccionado, a min gústame chamarlle tamén “amador” con esa carga semántica de amor e sabor portugués.

Avelaiña Teatro de Pontevedra; Charaviscas de Moaña; Coletivo Teatro Aos Quartos de Viana do Castelo; IES As Barxas de Moaña; Colexio Eduardo Pondal de Cangas; Comediantes Anónimos IES Johan Carballeira de Bueu; Teatro Aberto de Cangas; Fauna 13 de Vigo e Teatro das Aras de Cangas (hoxe ás 20:30 horas) son os colectivos, amantes do Teatro, que nos ofreceron desde un escenario municipal: comedia, teatro documento, drama contemporáneo e máis...

Foron actrices e actores adultos de Galicia e Portugal e estudantes de ensino secundario quen como personaxes contáronos esas diferentes historias.

Hoxe baixará o pano desta decima terceira edición do Citeamor, Teatro das Aras, grupo xurdido na Escola de Teatro de Cangas, coa peza Vidas entre Lusco e Fusco de Rosa E. Gantes quen xa participara na primeira edición do Motesmo en 2002 co grupo Simalveira da Asociación Cultural de Meiro con Noites de lixo tamén da súa autoría. Rosa E. Gantes foi a gañadora en 2020 coa obra Reencontro, do segundo premio de Teatro Breve que convoca a Plataforma de Teatro Transfronterizo (Platta). Un moi interesante evento que cada ano xunta a grupos de teatro afeccionado de Galicia, Portugal e Castela para a lectura dramatizada dun mesmo texto interpretado nas tres linguas.

A celebración de trece anos de vida do Citeamor ben pode ser a ocasión para lembrar as súas orixes, valorar a súa importancia e sinalar algúns aspectos mellorabeis.

Foi a Asociación Cultural A Cepa quen en 2002 ten a magnífica iniciativa de emprazar aos grupos de teatro afeccionado da comarca para organizar unha mostra; nesta primeira edición participarán seis grupos. As próximas convocatorias serán en 2004 e 2007 sumándose outros grupos.

Mais despois desta edición a mostra desaparece pois A Cepa, ocupada noutras tarefas non conta con recursos económicos nin humanos para darlle continuidade.

Será en 2013, cando a Asociación Cultural Entrebambalinas, editora da Erregueté-Revista Galega de Teatro, contacta con A Cepa para, xuntando sinerxias e respetando o traballo xa realizado, darlle nova vida e pulo ao Citeamor: así nace a 4ª edición que terá continuidade anual até hoxe.

Desde o punto vista sociolóxico compre subliñar aquí como fortaleza que o Citeamor e a Mostra de Teatro de Ensino Secundario (Motesmo)son -coido que as únicas- realizacións culturais xestionadas a nivel mancomunado. Como tamén e necesario valorar positivamente a calidade integradora da súa programación da que forman parte, grupos de teatro de estudantes de ensino secundario, bacharelato, grupos de teatro de mulleres e homes adultos e de educación especial.

Como aspectos mellorabeis citaría a conveniencia de revitalizar a participación colexiada na xestión; recuperar os cursos de formación; programar con tempo suficiente posibilitando así, entre outras cousas, a elaboración de dossieres para solicitar subvencións á Deputación de Pontevedra e Concellos da Mancomunidade do Morrazo.

Mentres tanto: longa vida ao Citeamor!

(*) Director e actor de teatro amador

Teatro das Aras

Teatro das Aras nace no outono de 2022 cando un colectivo de 15 actores e actrices deciden iniciar unha nova andaina, tras anos de experiencia e formación a través das montaxes dirixidas por Casilda Alfaro, profesora na Escola de Teatro de Cangas organizada polo Grupo de Teatro Ningures. Bautizado inicialmente como Ardora Teatro, o grupo virou finalmente Teatro das Aras, encomendándose así ao deus Berobreo que habita no Facho cangués coa esperanza de que os alumee e inspire. Mais cos pés na terra e querendo formar parte da comunidade desta comarca tan fecunda en experiencias culturais e teatrais, integráronse na Asociación Cívico-cultural Xiria e, a nivel agalego, na Federación Galega de Teatro Afeccionado.

Compoñentes de Teatro das Aras. / Fdv

Desde a súa recente constitución o grupo ten realizado as seguintes funcións:

- 09 de abril de 2022 preestrea de “Vidas entre lusco e fusco” na gala de ADICAM no Auditorio de Cangas

-27 de xuño de 2022 no Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas do Morrazo: estrea de “Vidas entre lusco e fusco” como grupo da Escola de Teatro de Cangas dentro do “Revoltallo” da Mostra de Teatro Cómico Festivo.

-17 de febreiro de 2023 no Teatro Principal de Pontevedra: “Vidas entre lusco e fusco” dentro da Semana da Pobreza Enerxética organizada Vicerreitoría do Campus de Pontevedra.

-2 de maio de 2023 no Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas : “Vidas entre lusco e fusco” dentro do XI Ciclo de Teatro Amador do Morrazo CITEAMOR organizado pola Asociación Cultural A Cepa e Asociación Cultural Entre Bambalinas.

-15 de maio de 2024 no Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas: estrea de “(H)umanidades” dentro do XII ciclo de Teatro Amador do Morrazo CITEAMOR organizado pola Asociación Cultural A Cepa e Asociación Cultural Entre Bambalinas.

-22 de decembro de 2024 actuación con “Vidas entre lusco e fusco” no Auditorio Municipal de Quiroga.

- Colaboración habitual, dende a fundación do grupo, co espectáculo "Defensa dá Vila. María Soliña", a tradicional representación teatral que percorre as rúas da vila.