Mar abre la selección para dos plazas de marisqueo a pie en la cofradía de Cangas

El departamento territorial de la Consellería de Mar en Vigo ha abierto el proceso selectivo para cubrir dos plazas de marisqueo a pie en la Cofradía de Cangas, de las cinco que figuran en su plan de gestión específico de moluscos bivalvos y gasterópodos para el período 2024-2026. La apertura del proceso de selección se realiza a petición de la cofradía el pasado 21 de mayo para cubrir estas dos vacantes, ya que en el momento actual hay tres personas con permiso de explotación a pie, que ejercen la actividad.

Las personas que deseen presentarse al proceso selectivo tienen un plazo de 15 días hábiles, a partir de la publicación de la convocatoria en el tablero de anuncios de las jefaturas territoriales y en la web de mar.xunta.gal. Las personas aspirantes deben de dirigirse al departamento territorial de la Consellería de Mar en Vigo y como requisitos que deben cumplir están figurar empadronada en un municipio del litoral de Galicia, ser mayor de 18 años o menor emancipado y no superar la edad exigida para tener derecho a pensión de jubilación, en su modalidad contributiva; y no ser perceptora de pensiones de jubilación, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o permanente total y no estar incapacitada para ejercer las labores de marisqueo.

Las solicitudes deben presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario disponible en sede.xunta.es.