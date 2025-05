Juncal defiende la gestión del área de Persoal y niega que exista acoso laboral

La denuncia pública del sindicato CSIF, que acusa al Concello de Bueu de «prácticas represivas» y «acoso laboral» tuvo ayer respuesta por parte del gobierno local a través de la misma Alcaldía. Una contestación comedida, pero al mismo tiempo firme por parte de Félix Juncal. «O Concello sempre respectou os dereitos da plantilla e dos seus delegados sindicais», afirma de manera contundente. El regidor también muestra su respeto ante una hipotética decisión de iniciar movilizaciones, tal como sugería la central sindical CSIF. «Están no seu dereito», apunta. Eso sí, al final de su valoración el regidor deja una reflexión sobre la que de momento no quiere profundizar más. «Hai unha dinámica dentro dunha parte da plantilla municipal que a min particularmente non me gusta e como alcalde teño o deber e a responsabilidade de cambiala», manifiesta Juncal.

Las críticas sindicales también apuntaban en otra dirección, denunciando supuestas irregularidades en los procesos de selección de personal. Un aspecto que desde el gobierno local BNG-PSOE descartan de manera categórica y recuerdan que los cargos políticos no participan en los tribunales. «Entendo que pode haber discrepancias ou diferencias, sempre dentro do marco da mesa de negociación xeral, pero todos os acordos están sometidos ao control de legalidad da responsable de Recursos Humanos e da Secretaría Xeral do Concello», afirma Félix Juncal.

En este sentido insiste en que si los sindicatos y los delegados sindicales no están de acuerdo o dudan de la legalidad de alguno de los acuerdos adoptados dentro de la provisión o creación de plazas tienen la capacidad para presentar un escrito motivado y fundamentado ante la Secretaría municipal. «Sempre se vai respostar e se hai algo que se fixo mal rectificarase», asegura el alcalde.

No obstante, a este respecto el máximo responsable municipal muestra su total confianza en los acuerdos adoptados. «O que me trasladan os servicios xurídicos do Concello é que as decisións que se veñen tomando nas mesas xerais de negociación están no marco da legalidade», concluye Félix Juncal.