El bajo índice de natalidad en Cangas.

Ninguna otra fotografía ilustraría mejor la baja natalidad que ahora mismo tiene Cangas. Todas esas sillas de bebé ahí en la calle, listas para ser arrojadas a un contenedor de basura que hay en San Roque. Ya ven. Antes pasaban de unos padres a otros; ahora es imposible entregar estas herencias.

Hace bien el PP de Cangas en pedir el informe jurídico del secretario

Hace bien el PP de Cangas en solicitar un informe jurídico al secretario del Concello por eso de que en la comisión sus concejales no tenían la documentación que iba al pleno. Ahí, seguro, seguro, que encontrará la respuesta adecuada y no política a este enredo que los populares tildan de esperpento, y no es más que un fallo humano. Por cierto, casi todos los asuntos que van al pleno son del PP.

Eugenio González: ¿el fin de una era del PSOE cangués?

Parece que esta vez sí, que esta vez Eugenio González sí que se retira para siempre de la política municipal. Y se va sin que nadie se lo pida. Parece que lo hace cansado ya de tantos años de lucha, con los unos y con los otros, de tantas elecciones, de tantos candidatos como fueron y de los que no queda único en la política. Él es que duraba, el que resistía siempre en la trinchera subterránea. Con Eugenio González se termina una era. Habrá que pensar que no sea como la que pensamos que se terminaba como Mariano Abalo, porque éste sigue y sigue.