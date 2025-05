Vecinos de la depuradora de Balea se quejan del ruido que emite y piden pantallas sonoras

Tras varios años de aparente calma, la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Balea vuelve a generar quejas vecinales por el ruido que emiten sus rotores. Aseguran residentes en las casas más próximas que el nivel sonoro ha ido aumentando en los últimos tiempos, probablemente por el envejecimiento y desgaste de los mecanismos, y alcanza niveles que molestan en el día a día. Se lo han hecho saber a la compañía concesionaria del servicio y gestora de las instalaciones –la UTE Gestión Cangas– y al Concello, que es el propietario, para que adopten medidas correctoras, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente adelanta que encargará las correspondientes mediciones y se «actuará en consecuencia» si el ruido supera los decibelios recomendados. Entre las opciones estaría la colocación de pantallas sonoras o barreras antisonido, estructuras que se utilizan para mitigar la contaminación acústica, especialmente en entornos urbanos y aledaños a carreteras.

Las quejas de los residentes en las viviendas del entorno no son nuevas. Hay expedientes en el Concello que se abrieron hace más de dos décadas. En 2007, costeó la instalación de sendas cabinas en los dos rotores de la depuradora a fin de rebajar el ruido que generaban y atenuar las quejas vecinales desde su instalación. El ruido bajó en una docena de decibelios, de 87 a 72, y tres años después volvieron las protestas, avaladas por mediciones sonométricas que marcaban niveles por encima de los fijados por la normativa, y otras pequeñas intervenciones para paliar el problema.

Los principales afectados son los vecinos de la Rúa A Congorza y Baixada a Areamilla.Hay quejas al Concello, al que reprochan que esté preparando una ordenanza antirruídos, con medidas para limitarlos y sanciones para los infractores, mientras la institución municipal es el primero en incumplir algunos de sus preceptos. El edil Antón Iglesias (BNG) no lo niega ni elude responsabilidades, pero incide en la necesidad de contar con datos reales y mediciones que hará la empresa Carma Ingeniería Acústica, adjudicataria del servicio. «É unha demanda lícita, e se os tecnicos conclúen que hai exceso de ruído, tomaremos medidas para solucionalo», reitera.

Árboles talados alrededor de las piscinas y olores «según el día»

«Por la costumbre, a veces pasa desapercibido, pero si te fijas sí se oye bastante», advertía ayer una pareja que se presenta como «paseantes habituales» por la zona de Balea, aunque no residentes. Reparan en que recientemente se talaron varios árboles que rodeaban las piscinas de tratamiento, cuyo ramaje aún no se ha retirado, «y podrían hacer algo de pantalla contra el ruido», especulan.Con respecto a los olores que puede desprender la EDAR, y que hace años causaba reiteradas quejas vecinales, ahora no son un problema grave, según estos transeúntes, aunque pueden percibirse «dependiendo del día».