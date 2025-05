Últimos días para os Premios Johan Carballeira e o Certame Otero Baena

O prazo para participar nos Premios Johan Carballeira e non Certame de Pintura Otero Baena para artistas noveis remata esta semana. Os galardóns están convocados polo Concello de Bueu, a través da súa Concellería de Cultura, e o periodo para inscribirse no certame pictórico conclúe este venres. No caso dos Premios Johan Carballeira o último día será o sábado 31 de maio.

As persoas que queiran participar no certame Otero Baena deben enviar un correo postal antes do 30 de maio ao Concello de Bueu no que deben incluír un cedé ou un dispositivo USB nos que estén os arquivos da obra que concorre ao certame e noutro documento unha pequena biografía e os datos do autor.

A documentación será revisada por persoal do Concello e logo convocarase a un xurado de recoñecido prestixio, que fará unha preselección de 25 obras. Unha vez seleccionadas se lle solicitará aos participantes que acheguen o seu cadro en formato físico e organizarase unha exposición do 15 ao 31 de xullo.

No tocante aos Premios Johan Carballeira, na honra do que fora alcalde de Bueu, xornalista e escritor, José Gómez de la Cueva, os traballos poden enviarse en formato físico ou en dixital. Os textos, tanto do certame poético como do xornalístico, deben estar escritos en galego. A gran novidade deste ano é que se permite a modalidade da normativa reintegracionista.