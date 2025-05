El PP estudia denunciar ante una actividad para niños de limpieza de A Xunqueira

El PP de Moaña volvió a criticar ayer el estado de la playa de A Xunqueira y, sobre todo, manifiesta su «profunda indignación» por el hecho de que el gobierno local organice una actividad «supuestamente lúdica» que comienza con una limpieza de la playa. Para el portavoz del principal partido de la oposición, Alfonso Piñeiro, esto es una situación «insólita, insostenible y profundamente irresponsable por parte del gobierno municipal, del BNG» y es que considera que se pretende que «jóvenes de entre 8 y 18 años realicen tareas de limpieza en la playa de A Xunqueira» un espacio público que, a juicio del PP, «lleva meses denunciado por su abandono». Alerta también de una «plaga de ratas» en el entorno del paseo.

Piñeiro tilda de «inaceptable» que el ejecutivo local no pueda «asumir con las obligaciones mínimas de mantenimiento y delegue en los más jóvenes un trabajo que le corresponde a los servicios municipales». Alerta, ademas, de que puede ser una posible negligencia al «exponer a menores en un espacio con denuncias reiteradas de insalubridad, plagas y abandono».

Concluye el PP local señalando que la situación de A Xunqueira «no se arregla con eventos publicitarios», sino con «trabajo real, planificación y respeto por los vecinos. La responsabilidad de mantenimiento de los espacios públicos no es de los niños, es del Concello», se queja. Alfonso Piñeiro exige, por lo tanto, la retirada inmediata de esta actividad que se titula «Volea na túa praia» hasta que no «se garantice la seguridad y la salubridad en la zona». El PP va más allá y asegura que no descarta acciones legales o de otra índole contra el Concello «si se confirma que se está poniendo en riesgo la salud de los participantes».