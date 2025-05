Meira, un xeito de estar no mundo

Meira vivió ayer uno de sus grandes días de celebración. Y es que la antigua isla de Samertolaméu acogió la vigésima edición de la feria Arte na Illa, en una exaltación de la cultura propia. La cantante y activista cultural María Faltri dio el pregón y subió al palco «armada» con una pandereta para sentenciar que «a música tradicional non é unha reliquia do pasado, é un xeito de estar no mundo». Puso en valor a las mujeres cantareiras, a las que se homenajeó este año por el Día das Letras. «Dende sempre, fomos as que lle puxemos voz á memoria dos pobos, ás emocións colectivas e tamén á esperanza», indicó la artista.

Su pregón fue también musicado, tocando la pandereta y cantando en compañía de pequeñas de la agrupación Meiramar-Axoúxeres, organizadora de la feria y que actuaron tras la pregonera. Faltri compartió con los presentes «por que sigo cantando» y por qué se mantiene en un camino «onde tradición e vida creativa son a mesma cousa». Recordó que con solo tres años ya comenzó en una escuela de música tradicional en Pontedeume. «A pandeireta foi a miña primeira compañeira de viaxe. Dende entón, ese pequeno instrumento, herdeiro de tantas mulleres cantareiras, converteuse no meu pasaporte. A través dela coñecín o mundo», apuntó.

Repasó también su «etapa apaixoante» con el grupo Faltriqueira y cómo encontró «acougo e forza» asentándose en Moaña. Recordó al fallecido activista social de la parroquia de Tirán, Paco Ferreira, y explicó que en la villa pudo desarrollar proyectos «nos que o canto non é só espectáculo, senón ferramenta de transformación, de transmisión, de encontro».

María Faltri, con atuendo tradicional. / | G. Núñez

Por la mañana, en Arte na Illa, actuó Cé Orquestra Pantasma y la música de tradición oral tuvo otro hueco con un concierto de Cantos de Taberna.

Los asistentes aprovecharon la tarde soleada para subir caminando por el entorno del Monte do Faro. A las 18.30 horas, de nuevo en la isla, Irmandade do Dolmen ofreció un recital poético. Las pandereteiras Lembranzas da Ría y el concierto de SilvaRedonda pusieron el broche de oro al evento cultural.