As Fragas do Rei na antiga Xurisdición de Cangas a finais do século XVIII (I)

Polos datos que nos suministra a documentación, cabe que na altura do século XVII, o verdor de Galicia que coñecemos hoxe era máis ben escaso de arboredo e a retallos, enmarcados estes a penas pola floresta natural das ribeiras dos ríos, algunhas plantacións particulares, praderías veciñais, montes baixos con toxo, xestais, uces... e cos curutos dos montes pelados, exhibindo os rochedos graníticos ou de louxa, segundo a zona. Tense por certo que as arboredas da cornixa cantábrica, incluidas as galegas, poboadas maiormente de carballos e castiñeiros, sufriron un desgaste case extintivo durante os periodos coloniais e de guerra por mor das expedicións navais, bélicas e comerciais da Coroa española, que precisaban de boa madeira para construir barcos. Esta necesidade abranguería nestas datas a Portugal (baixo a coroa española ata 1640) e das fragas galegas chegaron a sair de vez, ata 7.600 carros de madeira de carballo para abastecer os asteleiros ubicados nese país.

Sobre o cómputo do consumo de madeira nestas datas hai que suliñar que é moi especulativo por proceder de mans particulares que comerciaban con ela e doutras cativas referencias, pois ata 1859 non se fixo un inventario, máis ou menos fiable, da riqueza forestal nos montes públicos galegos. A política do Estado neste eido foi moi errática e complexa e mostra disto foron as reclamacións dos montes privados veciñais en man común que se iniciarían ainda nos anos sesenta do pasado século XX, propiciando a exhumación de abondosa documentación sobre esta figura comunal exclusiva, presente só nos montes galegos e procedente do dereito xermánico, xerado nos reinados suévicos do noso país.

A Serra Nacente antes da súa repoboación. / A.A.

Mais non é nos montes comunais no que queremos incidir agora, senón no feito de que durante tres séculos e ata mediados do XIX, a maioría dos espazos arbóreos estaban ocupados por plantacións do Estado que se denominaban en castelán como Dehesas, Plantíos y Cotos, controlados polos enxeñeiros da Armada para a construción de barcos. Desde os comezos do século XVI, os bosques deixarían de seren exclusivos lugares de caza para ser aproveitada a sua madeira na construción de naos e galeóns para a chamada “Carreira de América”, pero ata esta data tamén estaban pouco considerados, ao preferiren os veciños do rural darlles outros usos, pois segundo a sua opinión as árbores estorbaban. Xa que logo, preferían mudalos ao pastoreo, ao cultivo, ás roteas mediante incendios, ao aumento do carboneo como fonte enerxética de primeira orde, ás podas (abusivas) para o ramoneo de gandos e tamén a unha pequena industrialización derivada dos curtumes que precisaban da casca das árbores para obteren taninos e incluso para a elaboración de xabóns pola cinsas ricas en potasa.

A Xurisdición de Cangas en 1789. / A.A.

Ademáis nestas datas, os portugueses traían plantas produtoras orientais e con elas tamén introduciron un fungo que se estendeu a Galicia provocando o case desaparecemento do castiñeiro europeo (Castanea sativa Mill.) das zonas máis baixas das nosas costas. Esta situación vaise agudizar co aumento da poboación que esquilmaba os bosques e a falta de arborado para a construción naval comeza a ser un serio problema, polo que en 1518, o emperador Carlos V vai emitir unha Prágmática o 21 de maio deste ano sobre a "Formación de Nuevos Plantíos de monte y arboleda y de ordenanzas para conservar los viejos y nuevos". Mais, o asunto non funcionou como se prevía e un informe de 22 de febreiro de 1567 manifesta que "los montes antiguos están desmontados, talados y rozados, y sacados de cuajo y de nuevo son muy pocos los que se han plantado, ni los arboles, ni las plantas que se han puesto en las riberas y otros lugares públicos concejiles y de otros heredamientos particulares y que la tierra en la mayor parte de estos Reynos esta yerma y rasa sin arboles ningunos, que la leña y madera ha venido a faltar de manera que, ya en muchas partes no se puede vivir".

Pragmática de Carlos V en 1518 / A.A.

O 17 de marzo de 1606, xa en tempos de Filipe III, vaise ditar unha Real Orde que obrigaba ás autoridades locais a apoiar a conservación dos bosques, regular as talas e podas e fomentar a repoboación intensiva e o control da mesma. Pese a isto, hai que dicir que a efectividade destas medidas foi escasa, mais as plantacións de árbores seguían sendo vitais para a Armada Real, composta loxicamente de barcos de madeira e estas masas forestais, incluso as particulares, foron postas baixo a sua supervisión e control. Debido ás carencias, xa na altura do século XVIII, a política forestal dos Borbóns iníciase coa emisión dunha ordenanza do 31 de xaneiro de 1748 centrada no coidado e promoción dos montes próximos ao mar e aos cursos fluviais navegables.

A madeira necesaria para fabricar un navío de 68 cañóns. / A.A.

Agora, as dúas légoas anteriores (11 km.) de control forestal vanse ampliar ata as 25 de distancia á costa (138 km.) pois a Armada contemplaba agora tamén o transporte dos troncos en barcos e barcazas ou baixándoos en xangadas, balsas ou almadías polos rios, aboiando na corrente ata un punto de carga. Esta tarefa estáballe encomendada aos Intendentes de Mariña que no noso caso tiña a cabeceira departamental no Ferrol, unha das tres circunscricións da Armada Española, pero habitualmente delegaban nos chamados “ministros” ou administradores dos portos co rango de capitán de navío ou brigadier, centrados na xestión dos montes para abastar de madeira á Armada, sen descoidar outras funcións relativas aos asuntos do mar.

Mapa coa distribución dos montes da Armada. / A.A.

Nestes aspectos, imos centrarnos nas denominadas oficialmente como Dehesas reales existentes na antiga Xurisdición de Cangas (denominada de arriba e de abaixo) cuxa documentación relativa á Visita de 1789 nos aporta valiosos datos en moitos aspectos da nosa zona, non só referentes ao ámbito forestal. Antes de continuar, temos que matizar que unha devesa en galego alude basicamente a zona de pastos e o nome castelán de dehesa equivale, máis ou menos, ao que aquí lle chamamos fraga (maiormente poboada de carballos) e de aí que en Galicia recibisen o nome de Fragas do Rei. A visita ás fragas da Xurisdición de Cangas de 1789 vai estar dirixida polo “ministro” da Armada en Cangas, Francisco Rodríguez Gimilio, quen vai supervisar o estado das dehesas reais (fragas) e plantíos de particulares da xurisdición. Unha peculiaridade deste cargo, por indefinición, era o nome de ministro que só recibía para a función de control forestal, subdelegado para os asuntos do mar e figurando xa antes como Portero de la Villa de Cangas no catastro de 1752, o que confundiu a algúns investigadores locais, pois porteiro non era máis que o encargado do porto xa que a vila non tiña murallas nin portas.

Os montes en 1567. / A.A.

Feita esta aclaración, voltamos aos informes que comezan por darnos datos sobre a situación dos nosos montes: "Afuera de los árboles de las dehesas y algunos particulares no hai madera aprovechable ni para los emparrados de las viñas pues en la maior parte los vecinos de balen para su veneficio del tojo y la gesta: Por consiguiente, los montes y valdíos que hay son inútiles y pedragosos, de suerte que sus vecinos viben con la maior estrechez y trabajo por haver de pastar sus ganados y hacer el esquilmo para el abono de sus tierras..." Neste sentido debemos apuntar que a práctica dos veciños desde séculos anteriores era a da ampliación de pastos mediante o sistema de roteas ou rozadas, utilizando con frecuencia o lume, provocándose incendios que acababan coa pouca masa forestal existente.

Concentración devesas reais en Galicia. / A.A.

As fragas

É cara a 1563, reinando Filipe II, cando se comeza a política de repoboación forestal con carballos en toda a cornixa cantábrica e en Galicia, pola necesidade de reforzar os navíos con esta madeira para axeitalos aos embates do Atlántico. Poucos anos despois créanse as Dehesas y Plantíos Reales pois considerábase polos expertos navais, que os carballos de entre oitenta e cento dez anos eran os idóneos para a construción das pezas básicas dos barcos. A mediados do século XVIII, un terzo das poboacións galegas contaban cunha ou máis dehesas, plantíos ou coutos baixo xurisdición real, controlada a sua explotación pola Mariña. Estas acoutacións de montes non se fixeron en Galicia e no norte peninsular sen unha forte protesta veciñal, non só por usurpar parte dos montes comunais, senón tamén por recaeren sobre os pobos a obriga de plantar tres árbores por ano (carballo e piñeiro basicamente) cada veciño, encargarse do seu coidado e incluso do transporte da madeira. Coas disposicións vixentes, que favorecían á Mariña, os veciños non sacaban a penas rendibilidade destas masas arbóreas, existindo un evidente desleixo sobre as mesmas.

Como na altura de 1786, os carballos xa non daban pezas idóneas para os asteleiros do Ferrol e os castiñeiros, moi escasos, a penas subsistían nos soutos do norte e leste galegos, as Sociedades Económicas de Lugo e Santiago van promover a plantación masiva de piñeiros nas provincias de Mondoñedo e Tui, sen descoidar a replantación de carballos e castiñeiros e incluso de moreiras, nogais e cimbros (xenebreiros) para fomentar a industria rural e implicar aos veciños no seu coidado ao poderen tirarlle rendabilidade ás árbores. A maioría das dehesas reais estaban como mínimo amoxoadas e a maioría pechadas con muros, figurando nos moxóns a letra R e todas contaban cun alcoubo (viveiro) próximo ou anexo, tamén pechado para evitar que o gando e outros animais comesen as plantas.

*Mestre e investigador