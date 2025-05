50 años de historia, 50 años de un sentimiento

Esta semana ha coincidido con una fecha muy señalada para los seguidores/as de la Cultural Deportiva Beluso. Este pasado martes la entidad ha cumplido 50 años de vida, que se dice pronto, aquel 20 de Mayo de 1975 donde quince aficionados firmaban el acta de formación del club, aquel proyecto encabezado por el presidente fundador Francisco Miranda Casaleiro (Paco de Guerra) son las raíces de la actual C.D Beluso.

Aquellos inicios no fueron fáciles, hay que acordarse de alguien como Antonio Velloso Romero, directivo del Alondras y persona vinculada con la Federación, que fue pieza importante para que finalmente pudiesen dar de alta al club para poder competir. La idea de la creación de un nuevo equipo no les había parecido bien a algunas personas.

La historia se inicia con la primera dificultad, no tener campo oficial donde poder disputar sus partidos oficiales, y así lo hicieron en el campo do Morrazo en Cangas, para posteriormente iniciar una etapa muy recordada pero también complicada en Udra, ya que el lugar no era el más propicio para la práctica del fútbol, pero sobraban ganas e ilusión y por aquel campo pasaron algunas generaciones de grandes jugadores y entrenadores como Sangabriel, Pedro, Fernando Cendón, Salvador Torres (Carolo) entre otros, y el trabajo infatigable de Antonio Ferradás, Berto de Guerra ( siempre acompañado de su cámara, gracias a la cual ahora podemos recordar aquellos tiempos) y demás directivos que con mucho esfuerzo transportaban material y jugadores por todos los campos de la provincia.

Un equipo del Beluso en la época del campo en Cabo Udra. / Cedida Berto de Guerra

En los años 80 empieza otra vez el peregrinaje del club, las dificultades que entrañaba la práctica del fútbol en Udra obligaron nuevamente a buscar otro lugar para poder seguir existiendo como equipo, esta vez nos trasladamos a Hío (en el actual campo Javier Guimerans), ¡cuánto se le debe al Cruceiro de Hío!, un club amigo. En aquella etapa le dieron la posibilidad de disputar los partidos en sus instalaciones, años después (con la remodelación del Municipal de Laxes a hierba sintética en 2010) otra vez volvieron a cedernos el campo para jugar la competición oficial del primer equipo.

El campo de Laxes

A finales de los 80 por fin encontramos un lugar fijo para poder crecer y disfrutar de nuestro fútbol, el Municipal de Laxes, ahí empezaron grandes momentos para la entidad con un crecimiento social y deportivo, hasta llegar en la temporada 90-91 a Primera Autonómica. La década de los 90 podemos definirla como la del asentamiento, consolidando al primer equipo y sus categorías inferiores con un gran número de jugadores.

Con la llegada del nuevo siglo, también llegó otra realidad, mientras todas las localidades limítrofes actualizaban sus instalaciones deportivas, el terreno de juego de Laxes se hacía obsoleto en relación a otros clubes, no tardó mucho en pasar factura social y deportiva, dejando a la entidad casi sin categorías inferiores y a un primer equipo con dificultades para reforzar y fichar jugadores, lo que significó una época complicada para poder realizar la actividad deportiva de manera efectiva y digna.

En 2009 la masa social y el club inician una campaña para la mejora del Municipal de Laxes, mediante diferentes protestas consiguen que el sueño se haga realidad y en 2011 el Beluso puede inaugurar un campo de hierba sintética.

Un equipo del Beluso, en el año 1983, en el campo de Cabo Udra. / Cedida Berto de Guerra

Estos últimos 14 años han dado la razón a aquella demanda, la entidad se ha consolidado en todos los aspectos, deportiva y socialmente, un primer equipo en Preferente y con posibilidad de ascender por primera vez a Tercera División, y una Escuela Base fuerte y reconocida desde su fundación en 2007 por Luis Fariña (Lis).

Durante todo este resumen me dejo muchas cosas por el camino, sobre todo nombres, no me atrevo a nombrar a mucha gente por respeto a quienes me puedo dejar atrás, ya que soy de los que piensa que el camino se hace con la suma de todos/as. En todas las etapas ha existido gente que desde la discreción y la humildad ha sumado y multiplicado con su buen hacer.

Me acuerdo de José Martínez (Cape) el eterno delegado de juveniles, el eterno directivo, creo que todos vamos a coincidir en que su labor ha marcado la diferencia; muchas generaciones si le tienen que poner cara al Beluso sería la de José. Siempre presente amigo.

Manu Reiriz: un emblema y un ejemplo dentro y fuera del campo

Recuerdo especial también me produce Manu Reiriz, ejemplo dentro y fuera del campo, emblema y ejemplo de la última etapa deportiva de la entidad. Siempre presente capitán.

Personalmente puedo decir que he disfrutado el Beluso, como jugador de las categorías inferiores (típico de banquillo que lo llamaban al final a ver si provocaba un penalti para salvar el resultado), como aficionado (sobre todo he sido un enamorado de los años 90) y como directivo (qué bueno es estar dentro del día a día de este club y su gente).

Desde aquí agradecer a los fundadores, con vosotros empezó todo. A aficionados/as, patrocinadores, jugadores/as, directivos/as, padres/madres y demás colaboradores anónimos, son 50 años y esperemos que muchos más, somos la Cultural Deportiva Beluso, un sentimiento, una cultura, una historia, pero sobre todo una realidad.

Que continue el sueño … Que no te lo cuenten. C.D BELUSO.

*Socio C.D Beluso