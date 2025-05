Trabajadoras del SAF moañés dicen asumir tareas que no le corresponden

El pleno de Moaña inició este jueves el expediente de contratación para renovar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que atiende en estos momentos a 132 mayores o vecinos dependientes. El nuevo contrato ascenderá a 6,3 millones de euros repartidos entre dos años fijos y otros dos de presumibles prórrogas. En la sesión plenaria participaron, entre el público, varios de los trabajadores que forman parte de una plantilla de 54 personas, la gran mayoría de ellas mujeres. Se quejaban de las condiciones laborales que sufren.

Una vez iniciado el nuevo proceso de licitación, la presidenta del comité de empresa y otros compañeros manifestaron sus quejas porque el Concello de Moaña siga ofreciendo tareas de limpieza «que no nos corresponden». Alegan, las auxiliares, que cuentan con una titulación «y no tienen en cuenta las tareas que podemos y no podemos realizar». Consideran que los servicios que se vienen ofreciendo con la actual empresa concesionaria en Moaña «están obsoletos y no cumplen, en muchísimos casos, con la Ley de Dependencia».

Sobre el Concello, desde el comité de empresa y la representación sindical de la CIG alegan que no existe voluntad de que los usuarios «flexibilicen los horarios que quieren» y que se les anima a coger la franja horaria que prefieran. Ello conllevaría a una «falta de personal. No conseguimos que se rellenen las jornadas en los contratos y quedan servicios sin cubrir».

Piden a la administración local que «cuenten con nosotras. También necesitamos y tenemos derecho a conciliar nuestra vida personal con la laboral». Los representantes de las trabajadoras reconocen su necesidad de no tener «turnos partidos» para poder respetar la conciliación con jornadas continuas «pero se fomentan esos turnos partidos entre los usuarios».

Argumentan que estas demandas no son nuevas y que presentaron al Concello en su día las firmas de 44 de las 54 trabajadoras quejándose de una presunta «desorganización de los servicios y las consecuencias para nosotras y los usuarios», pero, dicen, «ni siquiera nos contestaron».

La representación de la CIG en el comité de empresa asegura que ha firmado cuatro acuerdos con la concesionaria «muy importantes para el respeto de nuestros derechos» pero que el Concello nunca les contestó. Lamentan la idea de que «no tienen por qué reunirse con ningún comité». La presidenta del órgano representativo asegura que siente «denigración, desprecio y discriminación hacia su persona».

Reclaman, desde el comité, que el Concello no apueste por el precio más bajo a la hora de adjudicar el servicio a una empresa para que «no tire todo lo que hemos ganado a la basura». Alerta de que muchas empresas del sector incumplen los compromisos con los trabajadores».