La emergencia del muro de O Con llega al Senado tras cinco años vallado

Cinco años lleva el mirador de O Fiunchal, sobre la playa moañesa de O Con, cerrado a los vecinos ante el precario estado del muro que lo sostiene y del que ya se desprendieron cascotes sobre el arenal. Prácticamente hace el mismo tiempo que el Concello acordonó la parte de la playa más cercana a esa estructura, en la única zona de baño distinguida con la bandera azul en el municipio. Mientras tanto, los socavones por el hundimiento de la calle paralela a la arena, José Costa Alonso, se repiten cada poco tiempo y tras el mirador, el asfalto se agrieta causando alarma. Ante esta situación y tras años de peticiones a Costas del Estado la alcaldesa, Leticia Santos, movilizó a la senadora Carme da Silva para llevar el asunto al Senado, urgir a Costas una obra de reforma integral que ataje estos problemas y hacerle comprender que «ya se trata de una emergencia».

Así lo explicaron ayer en la «zona cero» de O Con tanto la alcaldesa como la senadora, anunciando también una moción al pleno municipal para buscar un acuerdo unánime que emplace a Costas a actuar. La regidora alertó de la «falta de atención de Costas» en todo ese entorno «en donde empieza nuestro Camiño Real» que prioriza a peatones y ciclistas.

La carretera, agrietándose. / | G.N.

«Costas no actúa y ya no es que no actúe, es que además, cada vez que se produce un socavón pide la colaboración del Concello para que resolvamos», recuerda Leticia Santos. Reconoce que «podemos colaborar en ciertas reparaciones al tener más inmediatez» pero añade que lo que reclaman es «una actuación estructural que compete a Costas del Estado y que tiene que garantizar la seguridad para las personas en esta zona, que es de su dominio».

En los primeros meses tras el cierre del mirador el Concello encargó un informe sobre la estabilidad del muro, que incluyó catas en los materiales y que ya fue remitido a Costas en aquellos momentos. «A día de hoy no tenemos respuesta, aunque ya reiteramos la necesidad de actuar».

El mirador al que está vedado el paso. / | G.N.

Carme da Silva, por su parte, aseguró que con los años el problema de O Con pasó de ser estructural a «urgente por los temporales pasados» y que en estos momentos «ya es una emergencia que pone en peligro la vida de las personas y en riesgo el acceso a numerosas viviendas» en la zona de A Masandía. Asegura, la senadora, que se trata de una «situación que Costas conoce de primera mano. No es algo que desconozca» y atribuye su lentitud a que «desde la Dirección General de Costas, situada en el centro de la meseta, no se entiende la forma de relación de Galicia con el mar».

Ante la perspectiva de un próximo traspaso de numerosas competencias de Costas del Estado a la Xunta de Galicia, desde Moaña insisten en que urgen a Costas «porque ya se debió responsabilizar hace mucho tiempo de este problema. Tienen que arreglarlo ya. Los mecanismos de emergencia son muy rápidos cuando se quiere actuar», concluye la senadora nacionalista.