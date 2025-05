La Mesa por Ons y una reprobación a Ángeles Vázquez, al pleno de Bueu

El anuncio de la Xunta de Galicia para la rehabilitación de la capilla primigenia de la isla de Ons y la argumentación de que se trataba de saldar una deuda y un compromiso con la comunidad isleña no ha conseguido rebajar la tensión. La directiva de la asociación vecinal no comparte la intención de la Consellería de Medio Ambiente de postergar la convocatoria de la Mesa por Ons hasta que los distintos proyectos en marcha estén ejecutados. Los vecinos exigen que se cumpla lo acordado en septiembre de 2019, que implicaba la convocatoria anual de este órgano consultivo y volverán a llevar este asunto al pleno de la corporación. Una sesión plenaria en la que podría incluirse una moción por vía de urgencia que registró ayer el exconcejal del PP y ahora edil no adscrito, Daniel Chapela, en la que reclama al pleno la reprobación de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

La visita del jueves a la isla no incluyó una invitación a la Asociación de Veciños e Amigos da Illa de Ons, una decisión que la directiva atribuye a una «maniobra sucia» y a la supuesta «inquina» de la conselleira hacia los vecinos. Su presidenta, María José Pérez, sostiene que la Mesa por Ons «debe celebrarse una vez al año y ya hace cuatro años que no se celebra». Curiosamente este nuevo momento de tensión coincide con el aniversario del último encierro organizado por los isleños en el Concello de Bueu, en mayo de 2020 y aún en plena pandemia del coronavirus. Un encierro para forzar la reunión de esa mesa ante las discrepancias e interpretaciones contradictorias sobre el acuerdo firmado en ese mismo lugar en septiembre de 2019, especialmente en lo que se refería al sistema de acceso y cupos.

El colectivo vecinal afirma que no está dispuesto a consentir más demoras o excusas para reunir a la Mesa por Ons y por eso acudirán al próximo pleno de la corporación municipal. «Exigiremos que se celebre tal como está acordado y firmado y queremos que se dé forma legal al documento firmado en septiembre de 2019», avanza María José Pérez.

María José Pérez: "No vamos a consentir que la conselleira se burle de nosotros"

Los isleños quieren que esa convocatoria se haga con la antelación suficiente y que incluya los asuntos que quedaron sobre la mesa en la última reunión: la clasificación de los anexos a las viviendas, el reconocimiento de la propiedad sobre las casas y el informe del Consello Consultivo para esa eventual modificación legislativa, que implicaría pasar de concesionarios a propietarios. «No vamos a consentir que la conselleira se burle de nosotros y si tiene algún problema personal con algún miembro de asociación y eso no le permite cumplir con las obligaciones de su cargo, que dimita», manifiesta María José Pérez.

Desde el Concello de Bueu ayer volvieron a reiterar el «apoio inequívoco e indubitado» a las demandas de los vecinos de Ons después de las críticas de esta semana, en las que la asociación vecinal corresponsabilizaba al ayuntamiento por la falta de invitación a la visita institucional del jueves. «Sempre apoiamos as revindicacións veciñais, incluso nos momentos de tensión e nos que desde o Concello se tivo que asumir un papel de conciliación», defiende el alcalde, Félix Juncal. El regidor recuerda que fue el Concello quien trasladó en 2011 «ao corazón político de Galicia», en referencia al Parlamento autonómico, la iniciativa basada en un dictamen jurídico con la que se pretendía reconocer el derecho de propiedad de los isleños sobre las viviendas. «A caisa de Ons está no centro das nosas decisións e preocupacións e así seguirá sendo de forma inquebrantable no presente e no futuro», sentencia Félix Juncal.