Emoción y compromiso para celebrar las bodas de plata de Arte no Morrazo

Son 25 ediciones, pero la trayectoria de Arte no Morrazo supera las tres décadas. Aquel certamen que nació en 1993 con el paso del tiempo se convirtió en una bienal y gracias a su permanencia y compromiso, tanto de los artistas como del público, es una seña de identidad de Cangas. Este año reúne en la sala de exposiciones del Auditorio Xosé Manuel Pazos un total de 28 pinturas y 13 esculturas, obras que representan tendencias artísticas diferentes y que proponen al espectador un diálogo cargado de emociones. Son cuadros y piezas llegadas desde las cuatro provincias de Galicia, Andalucía, Asturias, Madrid y también desde el extranjero, con representación de artistas de Portugal, Argentina, México y Venezuela.

La inauguración de ayer fue una de las más concurridas de los últimos años, reflejo de esa conexión de la Bienal Arte no Morrazo con el público y con los artistas. A lo largo de estas más de tres décadas han cambiado muchas cosas, desde el recinto de la exposición hasta su formato o la distribución de los premios. Lo que no cambia es el compromiso y la emoción de quien está detrás de ella, en especial del artista y comisario Camilo Camaño Xestido. Ayer volvió a reivindicar a las artes plásticas como un lenguaje universal, comprensible en cualquier lugar y que debe conllevar «un compromiso, non limitarse a un placer estéril». «A arte ten que contribuír a pacificar e humanizar o planeta», defendió.

Varias personas observan una de las obras que concursa en la XXV Bienal Arte no Morrazo, en Cangas. / Gonzalo Núñez

Esta bienal es posible gracias a la organización del Concello de Cangas y del patrocinio del propio ayuntamiento y de la empresa Frigoríficos del Morrazo. El certamen reparte cuatro premios y adquisiciones: tres piezas cuyos autores recibirán 3.000 euros y una cuarta que estará dotada con otros 3.000 euros en forma de beca para estudios de posgrado en formación artística. Esos nombres se conocerán dentro de un mes, en la clausura de esta vigésimo quinta edición.

Por parte del Concello de Cangas intervino la concejala de Cultura, Aurora Prieto, quien aseguró que Arte no Morrazo «é un orgullo para Cangas» y puso en valor su papel como «estímulo para a creación», y la propia alcaldesa, Araceli Gestido, que además de referirse al arte «como unha forma de expresar o que non nos sae con palabras», invitó a la ciudadanía a acercarse al Auditorio «para deixarse sorprender» por las obras expuestas.

El mecenazgo de Frigoríficos del Morrazo

La otra pata que sostiene Arte no Morrazo es el patrocinio de la empresa Frigoríficos del Morrazo, ayer representada por Sonia Barreiro. Su intervención fue un agradecimiento a quienes hacen posible la bienal. «Gracias a los artistas que exponen y comparten su obra y gracias al público porque sin ustedes no habría nada que celebrar», afirmó. Un agradecimiento también extensible al alma mater de Arte no Morrazo: «Con Camilo nació este bebé y con él se nos ha hecho grande». Mientras, el diputado provincial de Cultura, Jorge Cubela, ensalzaba la labor de mecenazgo artístico de Frigoríficos del Morrazo, que aseguró que «é un exemplo para a provincia e para toda Galicia».

Otra de las instituciones que se implica en la permanencia de la bienal artística canguesa es la Universidade de Vigo a través de su Facultade de Belas Artes en Pontevedra. El vicedecano de la misma, Ignacio Pérez-Jofre, alabó su sostenibilidad en el tiempo y su contribución para crear un verdadero «tejido artístico profesional».