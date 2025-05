El PP considera que el BNG promueve un «sablazo» en el recibo de las basura

El Partido Popular de Cangas asegura que las tres alcaldías del BNG de los Concellos de la Mancomunidade de O Morrazo envían cada mes una nota de prensa en la que insinúan que necesitan subir más del doble la tasa de recogida de la basura, que califican de sablazo, porque se sienten obligados. Pero el PP recuerda que la modificación de la tasa debe ser aprobada por la asamblea de la Mancomunidade.

Cree que la presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, llevó una política de oscurantismo cara a los grupos políticos que no forman parte de la junta de gobierno del ente supramunicipal, es más, dice, sólo convocó una asamblea para aprobar los presupuestos: «Non se molestou en convocar unha xunta de voceiros para explicar os pasos na xestión da Mancomunidade. Fan a política de Juan Palomo, yo me lo guiso, to me lo como». La respuesta del PP llega después de que se publicara una información sobre la situación de la licitación del nuevo contrato de la basura, que oscila entre los 4,5 y 5 millones de euros, y que implica que el contratista asuma una inversión en la planta de A Portela de 1,3 millones de euros.

Recuerdan que el servicio es cada vez más deficiente, que desde el 2020 finalizaron las prórrogas contractuales con la concesionaria y pasaron 4 años sin que los tres alcaldes tomaran una decisión de qué modelo de servicio se iba a prestar: «O pobo non pode pagar esta incapacidade».